Akkora buli volt a faluban, hogy még az asztalon is táncoltak...

Igazi programkavalkád volt Gelse falunapi rendezvényén.

Hatalmas bulit csaptak a Pacsirták Gelse falunapján

Forrás: ZH

Kora délután Lakatos Richárd helyi fafaragó kiállításnak megnyitójával kezdődött az esemény, majd Szegedi Ferenc polgármester köszöntötte a jelenlévőket, aki arról szólt, hogy ez a nap nemcsak a szórakozásról szól, hanem arról is, hogy újra megerősítsék közösségük összetartozását. A falunapon a gyerekek, a fiatalok és az idősebbek egyaránt megtalálták a számukra kedves programokat, és együtt élvezhették a közös hagyományokat, ízeiket, zenét és kultúrát.

Gelse falunapján volt minden, ami ilyenkor kell

Ezt követően a Gelsei Önkéntes Tűzoltó Egyesület tartott látványos bemutatót. Mutyi bohóc szórakoztatta a legkisebbeket, a színpadon pedig egymást követték a fellépő, míg a délután egyik fénypontja a Pacsirták együttes előadása volt. Az esemény nem csak a helyieket, hanem a környékbelieket is vonzotta a kissé kellemetlen időjárás ellenére is.

A közösségi főzésre 5 csapat jelentkezett, jó hangulatban finom ételeket készítettek. Street food ételek, körhinta, légvár, népi fajátékok, arcfestés, vásárosok mind-mind várták a település lakóit. A nap a Play zenekar fergeteges bulijával zárult.

A szervezési feladatokból nemcsak a képviselő-testület és az önkormányzati dolgozók vették ki részüket, hanem sok önkéntes segítő is, és felajánlásokból sem volt hiány. A szervezők célja az volt, hogy aki itt megfordul, jól érezze magát, valamint alkalmat teremtsenek találkozásokra, baráti beszélgetésekre.