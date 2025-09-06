szeptember 6., szombat

Aszály

33 perce

Eltűnt a víz negyede a zalaegerszegi tóból! (dupla galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#vízszint#Komáromy Zsolt#Gébárti-tó

A forró és csapadékmentes nyár országszerte megtette hatását, nemcsak a Balatonból párolgott el víz, hanem Zalaegerszeg legnagyobb tavából is. A Gébárti-tó vízszintje tavasz óta 70 centiméterrel süllyedt, amit a tó körül sétálók is észrevettek.

Antal Lívia

– A Gébárti-tó állapota így is nagyon stabil. Nem kell aggódnia senkinek, sem a vízminőség, sem a vízhiány miatt. Nincs gond ökológiai szempontból és a horgászatnak sincs akadálya – mondta érdeklődésünkre Komáromy Zsolt, a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége ügyvezető elnöke. – Jelenleg közel 1 méter hiányzik az átlag 4 méter vízmélységű tóból, de már a tavasz mínusz 38 centiméterrel indult, mert nem volt csapadék. Erre jött a forró nyár, így közel 70 centiméter veszítettünk el. A kíméleti területen, az andráshidai ágon látszik leginkább az apadás.

Apadt a Gébárti-tó vízszintje
A Gébárti-tó csónakkikötőjénél is látszik, hogy jó pár métert húzódott vissza a víz a kánikula és a csapadékhiány következtében. Képünkön Komáromy Zsolt, a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége ügyvezető elnöke
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Gébárti-tó: a múlt heti eső 5 centimétert hozott vissza

– Szerencsés helyzetben van a Gébárti-tó, mert a gátnál 8-9 méter mély a víz. A völgyzárás tározót két patak táplálja és a termálvíz is belefolyik. A vízszintcsökkenés ellenére még így is több mint 3 méter az átlagmélysége. A múlt heti nagy eső mintegy 5 centimétert emelt rajta. Remélhetőleg az ősz és a tél csapadékos lesz, ami tovább emeli majd a tó vízszintjét – mondta el Komáromy Zsolt.

Közel 1 métert apadt a Gébárti-tó vize

Fotók: Antal Lívia

Párolog a víz! Megdöbbentő fotók a Gébárti-tóról

Fotók: zaol.hu

 

 

 

