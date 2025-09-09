Több tízezer fogyasztót érint
50 perce
Felkészült rá? Gáz nélkül marad holnap, ha ezeken a zalai településeken lakik
Előre tervezett karbantartási munkálatokat végez szerdán 9 és 17 óra között vármegyénkben az FGSZ Földgázszállító Zrt. A munkálatok a dél-zalai régió számos települését érintik, így átmenetileg több tízezer fogyasztó maradhat gázellátás nélkül.
Ez nem lesz holnap... Képünk illusztráció
Forrás: Shutterstock
A gázszünet az alábbi településeket érinti:
- Balatonmagyaród
- Csapi
- Eszteregnye
- Fityeház
- Galambok
- Garabonc
- Murakeresztúr
- Nagybakónak
- Nagykanizsa (beleértve Bagolát, Bajcsát, Kiskanizsát, Korpavárt, Ligetvárost, Miklósfát, Palint, Sáncot és Szabadhegyet is)
- Nagyrada
- Nagyrécse
- Rigyác
- Sormás
- Szepetnek
- Újudvar (Kámáncspuszta és Morgánypuszta is)
- Zalakaros
- Zalakomár (Kiskomárom és Komárváros is)
- Zalaszabar
- Zalaújlak.
A gázszünet befejezését követően a fogyasztók a gázóra melletti nyomásszabályozó gomb bekapcsolásával tudják visszaállítani a szolgáltatást.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre