szeptember 9., kedd

Ádám névnap

24°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Több tízezer fogyasztót érint

50 perce

Felkészült rá? Gáz nélkül marad holnap, ha ezeken a zalai településeken lakik

Címkék#karbantartás#gázszünet#gázszolgáltatás#szolgáltatás

Előre tervezett karbantartási munkálatokat végez szerdán 9 és 17 óra között vármegyénkben az FGSZ Földgázszállító Zrt. A munkálatok a dél-zalai régió számos települését érintik, így átmenetileg több tízezer fogyasztó maradhat gázellátás nélkül.

Gyuricza Ferenc
Felkészült rá? Gáz nélkül marad holnap, ha ezeken a zalai településeken lakik

Ez nem lesz holnap... Képünk illusztráció

Forrás: Shutterstock

A gázszünet az alábbi településeket érinti: 

  • Balatonmagyaród
  • Csapi
  • Eszteregnye
  • Fityeház
  • Galambok
  • Garabonc
  • Murakeresztúr
  • Nagybakónak
  • Nagykanizsa (beleértve Bagolát, Bajcsát, Kiskanizsát, Korpavárt, Ligetvárost, Miklósfát, Palint, Sáncot és Szabadhegyet is) 
  • Nagyrada
  • Nagyrécse
  • Rigyác
  • Sormás
  • Szepetnek
  • Újudvar (Kámáncspuszta és Morgánypuszta is)
  • Zalakaros
  • Zalakomár (Kiskomárom és Komárváros is)
  • Zalaszabar
  • Zalaújlak. 

A gázszünet befejezését követően a fogyasztók a gázóra melletti nyomásszabályozó gomb bekapcsolásával tudják visszaállítani a szolgáltatást. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu