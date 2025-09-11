szeptember 11., csütörtök

GasztroTekergő

6 órája

Újabb izgalmas rendezvény Zalaegerszegen: éttermek fogtak össze, a bringásokat is várják

Négy helyszín, különleges ételek, és mindez kerékpárral elérhető távolságban. Ez a GasztroTekergő, amelyet szeptember 11–13. között rendeznek meg Zalaegerszegen a MerdzsoTruck, a Parázs Bisztró és a Zsákutca Bisztró, Boncodföldén pedig a Papsajt részvételével.

Antal Lívia

A négy vendéglátóhelyet érintő GasztroTekergő az Egészséges Zalaegerszeg Program keretében valósul meg az önkormányzattal együttműködve. Cél, hogy mozgásra és aktív életmódra buzdítsák a lakosságot a sport és a gasztronómiai élmények összekapcsolásával. A rendezvény egyúttal hozzájárul a fenntartható turizmus és a kerékpáros kultúra fejlődéséhez, továbbá új és értékes turisztikai programként is szolgál a helyieknek és az ide látogatóknak, mondta Kocsi Martin, a Zsákutca Bisztró képviseletében a szerdai sajtótájékoztatón.

GasztroTekergő – Tekerj, kóstolj, nyerj. A négy vendéglátóhelyen csak erre az alkalomra készített fogásokkal várja a résztvevőket
Fotó: Seres Péter

GasztroTekergő – nevel is

Zalaegerszeg az összefogás és a közösségépítés városa, így ez a rendezvény is ezzel az üzenettel bír. Az Egészséges Zalaegerszeg Program célkitűzéseivel összhangban felhívja a lakosság figyelmét a sportolás, a mozgás és az egészséges táplálkozás fontosságára, így a GasztroTekergő egyfajta edukációs program is a négy vállalkozásnak köszönhetően, vélekedett Németh Gábor önkormányzati képviselő.

Tekerj, kóstolj, nyerj

A GasztroTekergő négy vendéglátóhelye három napon át várja azokat, akik exkluzív fogásokra, különleges ízekre és hamisítatlan jó hangulatra vágynak, és egy kis kerékpározástól sem riadnak vissza. A sajtótájékoztatón bemutatták a csak erre az alkalomra szóló kínálatukat. A Papsajt többek között vietnámi pho levessel, a MerdzsoTruck sümegi kézműves sörrel, a Parázs Bisztró mangós chilis csirkeszárnnyal, a Zsákutca Bisztró pedig görög hamburgerrel várja a látogatókat. Aki teljesíti a GasztroTekergő kihívást, vagyis mind a négy helyszínen becsekkol az egyedi QR-kódok segítségével, automatikusan bekerül a sorsolásba, és értékes nyereményeket nyerhet.

 

