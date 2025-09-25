36 perce
A Gault&Millau ajánlásával robbantott a zalai étterem: Az ország legjobb ifjú séfje a csúcson (galéria)
A fonyódi Lokal at the lake és a nagykanizsai Lokalista több országos gasztronómiai díjjal lett gazdagabb. Mindkét vendéglátóhely tulajdonosa Gelencsér Janka és Csillag Richárd séf. A fiatal házaspár lubickolt a gasztronómiai elismerésekben, főként a Gault&Millau étteremkalauz gáláján taroltak.
Gasztronómiai elismerések: Gelencsér Janka és Csillag Richárd a nagykanizsai Lokalista nevű helyen beszéltek a díjaikról és az útjukról
Fotó: Szakony Attila
A gasztronómiai elismerésekről a házaspárral beszélgettünk a nagykanizsai Loklistában. Gelencsér Janka és Csillag Richárd elmondta: az első elismerés a fővárosi Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár rendezvényen érte őket, ahol Gasztro-FolkTrend díjazottak lettek a Lokal at the lake-kel.
Gasztronómiai elismerés: a fiatalok törekvése példamutató
– Olyan éttermeket díjaznak, amelyek próbálják továbbörökíteni azokat a hagyományokat, melyek feledésbe merülnének – mondták. – A termelőkkel való közös munkánkat és ennek kreatív továbbvitelét díjazták. Azt az ötletet, hogy ezt minél tudatosabban próbáljuk átadni a vendégeinknek. Nemcsak felhasználjuk az adott alapanyagokat, hanem ezzel edukáljuk a fogyasztóinkat arra, hogy miért jobb a termelői alapanyagok fogyasztása, és miért jó szezonálisan étkezni. Igenis sokkal jobb úgy enni, hogy az üzletek polcai helyett a helyi termékekből választunk, vagyis magyar termékekből dolgozunk. Bár egyik helyünk sem hagyományos értelemben vett étterem, de próbálunk olyan ételeket felvonultatni, amelyek szintén kikopnak az étlapokról. Míg Fonyódon újhullámos stílusban, más koncepcióval, itt Nagykanizsán tradicionális módon tesszük ezt. Bár az oklevélen a fonyódi hely neve szerepel, de inkább a törekvésünket ismerték el.
Hozzátették: mindig próbálnak főzeléket adni, olyan raguleveseket, pörkölteket, amelyeket meg lehet oldani helyi alapanyagokból. Ezen kívül készítenek oktató videókat, melyekben befőznek, savanyítanak.
Újító irányzat
Gelencsér Janka röviden beszélt a Gault&Millau étteremkalauz küldetéséről, mely a világ egyik legnagyobb presztízsű szakmai kiadványa. A kalauzt két francia újságíró és gasztrorajongó, Henri Gault és Christian Millau alapította 1965-ben. Az újító irányzat a könnyedséget hangsúlyozta a régies konyhai stílussal szemben. Előtérbe helyezi a friss alapanyagok használatát és a kreatív, szemet gyönyörködtető tálalást. Hozzáfűzte: ez a Michelin-csillag értékeléshez hasonló, de mégis más elvek alapján rangsorolja az éttermeket.
Két szakácssapka került Fonyódra
– Hivatalosan 8 év után visszatért és újra Magyarországon tesztelte az éttermeket a Gault&Millau étteremkalauz – folytatta. – Most, ahogy a kiadványukon is feltüntették: 280 éttermet teszteltek, és 231 szakácssapkával értékelték ezeket. Köztük 100 POP éttermet, vagyis szerethető újhullámos és street food helyet ismertek el. Az 5, vagyis a legtöbb szakácssapkát a világklasszis éttermek kapták meg, mindössze négy az egész világon. Egy étteremnek mindössze 10 pontot kell szereznie a 20-ból, hogy bekerüljön a kalauzba – de ez egyáltalán nem jelent átlagos ételeket. A Lokal at the lake 2 szakácssapkát kapott és 13 pontot, ami kiváló minőségű, egyedi konyhát jelöl. A Lokalista pedig a Gault&Millau POP kategóriába került, aminek nagyon örülünk, hiszen többször hangsúlyoztuk, hogy nem kimondottan étterem vagyunk.
Az Év Ifjú Tehetsége-díj a kanizsai séfnek
A gasztronómiai elismerések sorában a legnagyobb meglepetés akkor érte a házaspárt, amikor az Év Ifjú Tehetsége-díjat a 27 éves Csillag Richárd, a Lokal at the Lake és a Lokalista séfje kapta meg. Ezt az elismerést kizárólag 35 év alatti séfek kaphatják. Az étteremkalauz nyomtatott formájában megjelent méltatás szerint Csillag Richárd a díjat az eltökélt munkájáért érdemelte ki, amit immár két különböző stílusú, mégis egyazon filozófiát valló vendéglátóhelyen is visz. A nagykanizsai Lokalista és a fonyódi Lokal at the lake alapítója és konyhafőnöke saját bevallása szerint séf, vállalkozó, wannabe kertész és asztalos. A ma tősgyökeres vidéki éttermesnek tűnő fiatal sokáig el sem hagyta Budapestet, kezdetben a főváros top éttermeiben sztázsolt. Így ismerte meg Phoner Ádám séfet is, akinek csapatában a Bocuse d'Or lyoni döntőjéig jutott el.
A történetüket innentől Zalában is ismerjük, hiszen nemrégiben portálunk podcast adásában is meséltek izgalmas életükről.
A döccenők ellenére is van jövőképük
– Ez egy nagyon nehéz év volt számunkra – vette át a szót Csillag Richárd. – Az egyetlen dolog, ami ebben az évünkben tervezett volt, az nem más, mint kisfiunk, Csillag Mihály László születése. Bő egy évvel ezelőtt nem terveztük, hogy bezárunk Kéthelyen, és azt sem, hogy két új helyet nyitunk. Ez nem volt könnyű, azonban a kitűnő csapatunk támogatásával sikerülhetett. Vétettünk több hibát közben, nem álltak fel tökéletesen a rendszereink. Fontosak a vendégeink visszajelzései, odafigyelünk rájuk, és ezekből látjuk, hogy merre tartunk. Óriási lépést tettünk, hiszen feleségemmel, Gelencsér Jankával egyszerre több dolgot kell koordinálnunk, átlátnunk.
A nagykanizsai Lokalista a 100 POP étterem közöttFotók: Szakony Attila
Richárd hozzátette: amikor kihívták a színpadra, visszás érzés volt benne. Örült a munkája elismerésének, megerősítésének, másrészt tisztában van azzal, mennyi feladat áll még előtte. Ahhoz, hogy ténylegesen felnőjön ezekhez, hogy az apaság mellett a két éttermet is menedzselnie kell, hosszútávon.
Ahol a Nagyik receptjeiből főznek! Zalai éttermet díjazott a világ egyik legnagyobb presztízsű szakmai kiadványa
Lokalista életérzést szervíroznak a tányérra a zalai vendéglősök
Zalaiak vezetik azt a vendéglátóhelyet, ami felkerült a Balaton legjobb éttermeinek listájára