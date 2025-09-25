A Gault&Millau ajánlásával robbantott a zalai étterem: Az ország legjobb ifjú séfje a csúcson (galéria)

A gasztronómiai elismerésekről a házaspárral beszélgettünk a nagykanizsai Loklistában. Gelencsér Janka és Csillag Richárd elmondta: az első elismerés a fővárosi Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár rendezvényen érte őket, ahol Gasztro-FolkTrend díjazottak lettek a Lokal at the lake-kel.

Fotó: Szakony Attila

Gasztronómiai elismerés: a fiatalok törekvése példamutató

– Olyan éttermeket díjaznak, amelyek próbálják továbbörökíteni azokat a hagyományokat, melyek feledésbe merülnének – mondták. – A termelőkkel való közös munkánkat és ennek kreatív továbbvitelét díjazták. Azt az ötletet, hogy ezt minél tudatosabban próbáljuk átadni a vendégeinknek. Nemcsak felhasználjuk az adott alapanyagokat, hanem ezzel edukáljuk a fogyasztóinkat arra, hogy miért jobb a termelői alapanyagok fogyasztása, és miért jó szezonálisan étkezni. Igenis sokkal jobb úgy enni, hogy az üzletek polcai helyett a helyi termékekből választunk, vagyis magyar termékekből dolgozunk. Bár egyik helyünk sem hagyományos értelemben vett étterem, de próbálunk olyan ételeket felvonultatni, amelyek szintén kikopnak az étlapokról. Míg Fonyódon újhullámos stílusban, más koncepcióval, itt Nagykanizsán tradicionális módon tesszük ezt. Bár az oklevélen a fonyódi hely neve szerepel, de inkább a törekvésünket ismerték el.

Hozzátették: mindig próbálnak főzeléket adni, olyan raguleveseket, pörkölteket, amelyeket meg lehet oldani helyi alapanyagokból. Ezen kívül készítenek oktató videókat, melyekben befőznek, savanyítanak.

Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár keretében adták át a Gasztro-FolkTrend díjat

Fotó: Szakony Attila

Újító irányzat

Gelencsér Janka röviden beszélt a Gault&Millau étteremkalauz küldetéséről, mely a világ egyik legnagyobb presztízsű szakmai kiadványa. A kalauzt két francia újságíró és gasztrorajongó, Henri Gault és Christian Millau alapította 1965-ben. Az újító irányzat a könnyedséget hangsúlyozta a régies konyhai stílussal szemben. Előtérbe helyezi a friss alapanyagok használatát és a kreatív, szemet gyönyörködtető tálalást. Hozzáfűzte: ez a Michelin-csillag értékeléshez hasonló, de mégis más elvek alapján rangsorolja az éttermeket.