Segítséget kér a zenekar

56 perce

Totálkárosra tört Ganxsta Zolee zenésztársának autója a szombati viharban

Címkék#zene#gazdasági totálkár#Ganxsta Zolee és a Kartel#viharkár

Gazdasági totálkárosra tört Ganxsta Steve, azaz Bándy István személygépkocsija szombaton este. A zenész – aki már nem állandó tagja a Ganxsta Zolee és a Kartelnek – a felvidéki Bősön lépett fel a gangstar rap műfajának legismertebb hazai képviselőjével.

Gyuricza Ferenc

Az esetről a Ganxsta Zolee és a Kartel hivatalos Facebook oldalán jelent meg rövid információ. Eszerint a Kartel jubileumi turnéjának utolsó előtti állomásán, a bősi Amadé parkban egy termetes fa dőlt a színpad közelében várakozó Opel márkájú személygépkocsira. A bejegyzés arra is kitért, hogy a fa azért dőlt ki, mert szombati a nagy esőzések miatt teljesen felázott a talaj.

A Ganxsta Zolee és a Kartel szombati koncertjének helyszínén tört össze az autó
A Ganxsta Zolee és a Kartel szombati koncertjének helyszínén tört össze az autó Forrás: Facebook/Ganxsta Zolee és a Kartel

Minden támogatást köszönettel fogadnak

Ganxsta Zolee és zenésztársai arra kérik rajongóikat, ha akad köztük autójavításban jártas személy, akkor keresse meg őket, mert szívesen vennék a szakértelmét, mint ahogy bármilyen más segítség jól jönne nekik a bajban. Egy olvasói kommentre reagálva azt is hozzátették: nem azt várják el, hogy dobjanak össze egy új autóra valót a rajongóik a totálkárosra tört jármű helyett, de minden támogatást, ami segít Steve-nek ebben a helyzetben, köszönettel fogadnak.

Steve már nem állandó tagja a Ganxsta Zolee és a Kartel formációnak

Ganxsta Steve, azaz Bándy István alapítója volt a Kartelnek, s 17 éven át, egészen 2012-ig maradt tagja a zenekarnak. Jelenleg civil foglalkozást űz, ám – ahogy több korábbi társa – ő is szerepelt a Ganxsta Zolee és a Kartel 30 éves jubileum koncertjén, majd vendégként néhány további fellépésen szintén csatlakozott a zenekarhoz. Így volt ez szombaton is, amikor a felvidéki Bősön koncertezett a Kartel, amelynek a gitáros Takács Vilmos, alias Vilkó személyén keresztül zalai kötődése is van.

 

