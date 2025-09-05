Csendült a dal – évek óta hagyomány e program, s nem hagyják elveszni

Galambok volt a házigazdája a dalostalálkozónak, amelyen énekkarok, dalkörök léptek fel. Az eseménnyel kapcsolatban Szabó Tamás, Galambok polgármestere elmondta, az Együtt Galambokért Egyesület és a helyi énekkar szervezte meg a rendezvényt ismét, melyet az önkormányzat támogatott.

A galamboki dalostalálkozón Cseresnyés Péter is köszöntött

Forrás: ZH

A találkozón a helyiek mellett hét dalkör lépett fel a környező településekről, dalcsokrokat adva elő, illetve egy csoport táncos produkcióval is készült.

A rendezvény, mint a polgármester kiemelte egyben a találkozás színtere, közösségi esemény, ahol van idő beszélgetésre, közös időtöltésre. A dalostalálkozó résztvevőit köszöntötte Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője és Bata Hajnalka, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke is, méltatva a rendezvényt és a fellépők hagyományőrző tevékenységét.



