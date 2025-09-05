szeptember 5., péntek

Találkozó

33 perce

Csendült a dal – évek óta hagyomány e program, s nem hagyják elveszni

Címkék#Cseresnyés Péter#dalostalálkozó#rendezvény

Dalok, nóták csendültek fel a hétvégén. Galambok adott otthont dalostalálkozónak.

Korosa Titanilla
Galambok színpadján dalkörök, énekkarok léptek fel

Forrás: ZH

Galambok volt a házigazdája a dalostalálkozónak, amelyen énekkarok, dalkörök léptek fel. Az eseménnyel kapcsolatban Szabó Tamás, Galambok polgármestere elmondta, az Együtt Galambokért Egyesület és a helyi énekkar szervezte meg a rendezvényt ismét, melyet az önkormányzat támogatott.

Galambok
A galamboki dalostalálkozón Cseresnyés Péter is köszöntött
Forrás:  ZH

A találkozón a helyiek mellett hét dalkör lépett fel a környező településekről, dalcsokrokat adva elő, illetve egy csoport táncos produkcióval is készült.

A rendezvény, mint a polgármester kiemelte egyben a találkozás színtere, közösségi esemény, ahol van idő beszélgetésre, közös időtöltésre. A dalostalálkozó résztvevőit köszöntötte Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője és Bata Hajnalka, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke is,  méltatva a rendezvényt és a fellépők hagyományőrző tevékenységét.


 

 

