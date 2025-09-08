szeptember 8., hétfő

Törődés

1 órája

"Bakancs" a disznóólból, avagy egy francia kisautó újjászületése

Címkék#felújítás#renault 4#disznóól

Egy francia kisautó is felkeltette az érdeklődők figyelmét a zalakarosi Karos Korzón megrendezett Kelet vs. Nyugat veteránautó találkozón. A kiállított tűzpiros francia kisautó feltámasztásának története pedig egészen különleges, melyről tulajdonosa beszélt portálunknak.

Benedek Bálint
"Bakancs" a disznóólból, avagy egy francia kisautó újjászületése

A részletekből nem könnyű megmondani milyen francia kisautót újított fel Tulman Dezső

Fotó: Szakony Attila

A francia kisautó nem más, mint egy Renault 4-es. Az interneten elérhető szakirodalom szerint: a Renault 1961-ben dobta piacra 4-es típusszámmal illetett kompakt modelljét, melyből az ezt követő 31 évben több, mint 8 millió példány látta meg a napvilágot. Ez a szám ugyan soknak tűnhet, azonban manapság szinte teljesen eltűnt az utakról. A zalakarosi találkozóra Zala szomszédjából a vármegyehatár mellől, Iharosberényből érkezett Tulman Dezső hajtotta.

francia kisautó
Segítünk, a francia kisautó egy tűzpiros Renault 4-es
Fotó: Szakony Attila

Francia kisautó: mostoha körülmények

– Ez nem mást mint egy "bakancs", ahogy egykor nevezték a francia kisautót – mondta. – A kocsi nem fiatal, hiszen 1983-as széria, vagyis 42 éves lett az idén. Az autó évtizedekig mostoha körülmények között, egy disznóól kerítésébe tolva parkolt a lányom keresztanyjánál. Ám a lányom szíve valószínűleg megeshetett az autón, hiszen azt mondta: ezt a járgányt szívesen vezetné. Végül megkapta ajándékba, s ekkor helyrehoztam, meglett a műszaki vizsga és lehetett vele közlekedni. A lányom munkába járáshoz használta évekig, aztán négy éve ismét a kezeim közé került.

francia kisautó
A Renault 4-es erőforrása egy kicsit közelebbről
Fotó: Szakony Attila

Felújítás csavarról csavarra

Tulman Dezső hozzátette: az idő vasfoga újra belemart, megjelent a rozsda, apró kis lyukak jelentek meg a fényezésen. Akkor kivonta a forgalomból, darabjaira szedte és nekilátott felújítani. Másfél év alatt délutáni elfoglaltságként szinte csavarról csavarra haladt, hogy a lehető legjobb legyen. Kapott teljes alvázvédelmet és ezt az eredeti, tűzpiros színét.

francia kisautó
A francia kisautó belső tere egészen egyedi élményt nyújt
Fotó: Szakony Attila

Különleges megoldások

– A tekerős ablakemelő helyett, az egyszerű tolóablakok biztosítják a szellőzést, melyre mindenki felkapja a fejét – mesélte. – Elöl kettős keresztlengőkaros hosszanti torziós rugókkal és kanyarstabilizátorral rendelkezik, hátul hosszanti vezetőkaros kereszt-torziós rugókkal. A különleges ringást meg kell szokni, a kanyarban megdől, ami szintén szokatlan érzés. Ebben a Renault 4-ben az erőforrás nem más, mint egy 1100 köbcentiméteres soros négyhengeres benzines motor, elöl hosszában beépítve.

Az ajtók könnyen nyílnak, az ülések kényelmesek elől és hátul is, a műszerfal szintén egyedi. Jó érzés látni, hogy Dezső számára fontos volt, hogy a francia kisautó minden ízében megmaradjon eredeti formájában.

 

