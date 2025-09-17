Füst szállt a levegőben, de nem tűz ütött ki az idősek otthonában, hanem a jókedv (galéria, videó)

A tegnapi csapadékos idő után reménykedtünk, hogy mindenki el tud jönni erre a népszerű programra, amit idén már 12. alkalommal rendezünk meg. A lakóknak is különleges programnak számít a főzőverseny, amelyen egyre több főzőcsapat vesz részt, mondta el érdeklődésünkre Böröczné Bokronyi Edina, az Idősek Otthona intézményvezetője. Az idei főzőverseny megvalósítását is pályázati forrás segítette. Felajánlásként érkezett a popcorn és a vattacukor, a főzőcsapatok számára a négy kiló sertéscomb és a kenyér, tudtuk meg.

Főzőverseny az Idősek Otthonában. A Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület „szíves tálja” fő a bográcsban.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Főzőverseny hagyományos ételekkel

A főzőversennyel indul az idősek hónapja, amelynek keretében még számos érdekes program várja az időseket. A város életében fontos szerepet betöltő idősügyi szervezetek, klubok számára ez a nap jó alkalom a találkozásra, további együttműködésükre, amely példás Zalaegerszegen és térségében. Ahhoz a korosztályhoz tartoznak, amelynek tagjai élen járnak a hagyományos ételek készítésében. Van, mit tanulni tőlük, vélekedett Gecse Péter alpolgármester.

Szíves tál és palacsinta

A Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület étele pörköltnek indult, de hogy igazán tartalmas legyen, csülköt, babot és káposztát is tettek bele, mondta el Némethné Sejber Ildikó vezetőségi tag. Ezt „szíves tálat” kínáljak az idős otthon lakóinak is. Szívesen vesznek részt a főzőversenyen, amelyen több alkalommal különdíjat érdemeltek ki. A Ságodi Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület tagjai is szívükön viselik a programot. Idén is több száz lekváros és kakaós palacsintát sütöttek, amellyel az ágyban fekvő lakókat is megkínálták.