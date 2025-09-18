Erős vállalkozói háttere van a zalai városnak (galéria, videó)

A találkozón részt vett Horváth Jácint polgármester, aki szerint Nagykanizsának fontos, hogy erős vállalkozói háttere legyen. Ehhez a város igyekszik hozzátenni, vagyis fejlettebb környezetet, modern infrastruktúrát hoz létre. Kovács Dezső, a ZVKIK elnöke, az MKIK alelnöke prezentációjában bemutatta a nagykanizsai térségre vonatkozó adatokat, a gazdaság ágazatait. A térségben 5 195 vállalkozást tartanak nyilván, ebből 4 143 a városban működik. Nagykanizsa térségi elnöke, Szmodics Zoltán a kamarai önkéntes tagság előnyeiről beszélt. Sokféle szolgáltatást vehet igénybe a vállalkozás, ha tag, legyen szó akár a duális képzésről, ismeretterjesztő előadásokról vagy fejlesztési források, támogatások kereséséről. Folytatódik a kamarai fórum-sorozat: az őszi hónapokban további térségekben szervezik meg a vállalkozói fórumokat.

Kovács Dezső arról beszélt, milyen sok vállalkozás működik Nagykanizsán

Fotó: Szakony Attila