Erős vállalkozói háttere van a zalai városnak (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara#Szmodics Zoltán#alelnök

Közösen szervezett fórumra hívta a minap a vállalkozásokat a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara és Nagykanizsa önkormányzata.

Benedek Bálint
Erős vállalkozói háttere van a zalai városnak (galéria, videó)

Horváth Jácint polgármester beszélt a vállalkozói fórumon Nagykanizsán

Fotó: Szakony Attila

A találkozón részt vett Horváth Jácint polgármester, aki szerint Nagykanizsának fontos, hogy erős vállalkozói háttere legyen. Ehhez a város igyekszik hozzátenni, vagyis fejlettebb környezetet, modern infrastruktúrát hoz létre. Kovács Dezső, a ZVKIK elnöke, az MKIK alelnöke prezentációjában bemutatta a nagykanizsai térségre vonatkozó adatokat, a gazdaság ágazatait. A térségben 5 195 vállalkozást tartanak nyilván, ebből 4 143 a városban működik. Nagykanizsa térségi elnöke, Szmodics Zoltán a kamarai önkéntes tagság előnyeiről beszélt. Sokféle szolgáltatást vehet igénybe a vállalkozás, ha tag, legyen szó akár a duális képzésről, ismeretterjesztő előadásokról vagy fejlesztési források, támogatások kereséséről. Folytatódik a kamarai fórum-sorozat: az őszi hónapokban további térségekben szervezik meg a vállalkozói fórumokat.

fórum
Kovács Dezső arról beszélt, milyen sok vállalkozás működik Nagykanizsán
Fotó: Szakony Attila

 

 

