Bontják a Balaton egyik leghíresebb épületét! Nem találod ki, mi lesz a sorsa...

Sokan meglepődve látták a hétvégén, hogy daruval elkezdték elbontani Siófok egyik legismertebb látványosságát, a fordított házat. A piros épület, amelyben minden a feje tetejére állítva várta a látogatókat, hosszú évekig népszerű turisztikai célpont volt a Balaton-parton - írja a sonline.hu, ahol a ház sorsáról is olvashat.

Forrás: sonline.hu

