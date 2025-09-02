26 perce
Bontják a Balaton egyik leghíresebb épületét! Nem találod ki, mi lesz a sorsa...
Somogy vármegyei testvérportálunk számolt be a hírről: a hétvégén egy daru elkezdte bontani Siófok ikonikus épületét, a turisztikai látványosságként működő fordított házat. Mint kiderült, költözés miatt - azaz nem tűnik el a mókás piros épület.
Sokan meglepődve látták a hétvégén, hogy daruval elkezdték elbontani Siófok egyik legismertebb látványosságát, a fordított házat. A piros épület, amelyben minden a feje tetejére állítva várta a látogatókat, hosszú évekig népszerű turisztikai célpont volt a Balaton-parton - írja a sonline.hu, ahol a ház sorsáról is olvashat.
