Eltűnik?

26 perce

Bontják a Balaton egyik leghíresebb épületét! Nem találod ki, mi lesz a sorsa...

Somogy vármegyei testvérportálunk számolt be a hírről: a hétvégén egy daru elkezdte bontani Siófok ikonikus épületét, a turisztikai látványosságként működő fordított házat. Mint kiderült, költözés miatt - azaz nem tűnik el a mókás piros épület.

Zaol.hu

Sokan meglepődve látták a hétvégén, hogy daruval elkezdték elbontani Siófok egyik legismertebb látványosságát, a fordított házat. A piros épület, amelyben minden a feje tetejére állítva várta a látogatókat, hosszú évekig népszerű turisztikai célpont volt a Balaton-parton - írja a sonline.hu, ahol a ház sorsáról is olvashat.

Forrás: sonline.hu

A zalai Balaton-part is bővelkedik különleges látnivalókban, ebben az összeállításunkban például arról írtunk, hogy az ősszel is érdemes ellátogatni a Keszthelyi-öböl településeire.

 

