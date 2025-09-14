Egy év, és a hívek alig ismernek rá templomukra – ilyen változásokat hozott a plébános

Tavasszal következett a teljes belső takarítás. Freskók, szobrok, falak portalanítása – minden részletre figyelve. – Ez nemcsak szakemberek munkája volt – meséli Földi István –, a Premontrei Gimnázium diákjai is bekapcsolódtak, és közösségi szolgálat keretében tisztították meg a szentély szobrait, ahogyan a templomi közösségből is sokan törlőruhát ragadtak. Ez minden résztvevő számára életre szóló élmény volt, és a templomot is ragyogóbbá tette.

A tisztaság után a fény következett. A régi, hideg fényű izzókat meleg fényű, energiatakarékos lámpák váltották fel. – Meglepett, mennyivel élénkebbek lettek a freskók színei – jegyzi meg a plébános. – A szentmisék így méltóbbá váltak, és a templom belső tere sokkal barátságosabb lett.

A technika sem maradhatott el: a régi vászon kivetítőt modern televízió váltotta. Így a mise énekei jól láthatóvá váltak mindenki számára, és lehetőség nyílt előadások, közösségi programok vetítésére is. – Fontos volt, hogy az idősebb hívek a hátsó sorokból is követhessék a szövegeket – mondja Földi István.

Nyár elején pedig a padok közötti egységes futószőnyegek és a templom új szőnyegei kerültek a helyükre – mintegy 40 méter – ami még inkább kiemeli a szentély szépségét. – Az apró részletek, mint a szőnyeg és a fények, sokat számítanak, amikor belép az ember – teszi hozzá a plébános.

Hatalmas nagytakarítás zajlott a templom falai között

Fotó: Mészáros Annarózsa

A munka nem áll meg

Most a következő nagy lépés a szembemiséző oltár és a főoltár tisztítása. Restaurátor szakemberek végzik majd a szakszerű munkát, hogy a szentély még inkább az Oltáriszentségre irányítsa a hívek figyelmét. – A templombúcsúra, október 8-ra szeretnénk elkészülni – mondja Földi István. – Ehhez várjuk a hívek adományait, amelyek máris érkeznek, és nagyon hálásak vagyunk érte.