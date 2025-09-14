szeptember 14., vasárnap

Egy év szolgálat Keszthelyen

3 órája

Egy év, és a hívek alig ismernek rá templomukra – ilyen változásokat hozott a plébános

Egy év alatt látványos átalakuláson ment keresztül a Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Fő téri templom. Földi István plébános vezetésével megújult az orgona, tisztábbá és világosabbá váltak a belső terek, és a hívek életébe is új lendületet hoztak a közösségi kezdeményezések.

Mészáros Annarózsa

Egy éve érkezett Keszthelyre Földi István c. esperes, aki a Magyarok Nagyasszonya Fő téri templom plébánosa lett. Azóta nemcsak a hívek lelki életét, hanem a templom belső világát is megújította.

Földi István plébános egy éve szolgál Keszthelyen
Földi István plébános egy éve szolgál Keszthelyen
Fotó: Halász Gábor

Új fényben ragyog a Fő téri templom – egy év Földi István plébános vezetésével

Az első nagy lépés az orgona felújítása volt. – Az orgona karácsonyra már újra teljes szépségében szólalt meg – emlékezett vissza a plébános. – Hiányzó sípjait Németországból szereztük be, és azóta több koncerten is hallhatták a hívek.
A 120 éves hangszer újra életre kelt, és ezzel elindult a templom megújulásának sorozata.

Tavasszal következett a teljes belső takarítás. Freskók, szobrok, falak portalanítása – minden részletre figyelve. – Ez nemcsak szakemberek munkája volt – meséli Földi István –, a Premontrei Gimnázium diákjai is bekapcsolódtak, és közösségi szolgálat keretében tisztították meg a szentély szobrait, ahogyan a templomi közösségből is sokan törlőruhát ragadtak. Ez minden résztvevő számára életre szóló élmény volt, és a templomot is ragyogóbbá tette.

A tisztaság után a fény következett. A régi, hideg fényű izzókat meleg fényű, energiatakarékos lámpák váltották fel. – Meglepett, mennyivel élénkebbek lettek a freskók színei – jegyzi meg a plébános. – A szentmisék így méltóbbá váltak, és a templom belső tere sokkal barátságosabb lett.

A technika sem maradhatott el: a régi vászon kivetítőt modern televízió váltotta. Így a mise énekei jól láthatóvá váltak mindenki számára, és lehetőség nyílt előadások, közösségi programok vetítésére is. – Fontos volt, hogy az idősebb hívek a hátsó sorokból is követhessék a szövegeket – mondja Földi István.

Nyár elején pedig a padok közötti egységes futószőnyegek és a templom új szőnyegei kerültek a helyükre – mintegy 40 méter – ami még inkább kiemeli a szentély szépségét. – Az apró részletek, mint a szőnyeg és a fények, sokat számítanak, amikor belép az ember – teszi hozzá a plébános.

Földi István plébános egy éve szolgál Keszthelyen
Hatalmas nagytakarítás zajlott a templom falai között
Fotó: Mészáros Annarózsa

A munka nem áll meg

Most a következő nagy lépés a szembemiséző oltár és a főoltár tisztítása. Restaurátor szakemberek végzik majd a szakszerű munkát, hogy a szentély még inkább az Oltáriszentségre irányítsa a hívek figyelmét. – A templombúcsúra, október 8-ra szeretnénk elkészülni – mondja Földi István. – Ehhez várjuk a hívek adományait, amelyek máris érkeznek, és nagyon hálásak vagyunk érte.

Egy év után – testben és lélekben otthon

– Már látom, milyen programok, események, feladatok vannak egy naptári és egy liturgikus év alatt. Vannak már tapasztalataim a közösségi dolgokkal kapcsolatban, mint egyházközségileg mind városilag, s egyre inkább keresem azokat a lehetőségeket, amelyek a közösség életét még élőbbé tehetik. Most, hogy eltelt egy év, már nemcsak a fizikai jelenlétem, hanem a lelki jelenlétem is itt van Keszthelyen – összegzett a plébános.

 

