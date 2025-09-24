A színpad mindenkié! A Fogyatékosság nem akadály – Játék határok nélkül (galéria)

A Fogyatékosság nem akadály – Játék határok nélkül program megnyitóján Pozonec-Csoma Veronika intézményvezető hívta fel a figyelmet az ilyen és ehhez hasonló rendezvények jelentőségére, ahol a fogyatékkal élők megmutathatják, mit tudnak, és a résztvevők találkozhatnak egymással.

A Fogyatékosság nem akadály – Játék határok nélkül című eseményen Vigh László és Horváth László (b-j) is köszöntötte a megjelenteket

Fogyatékosság nem akadály – Játék határok nélkül

Köszöntötte a résztvevőket Horváth László, Lenti polgármestere is, aki kiemelte: e rendezvények célja, hogy a sérült emberek közelebb kerüljenek a társadalom többi tagjához. Hangsúlyozta, a lenti Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ és fenntartója, munkatársai is azért fáradoznak, hogy a fogyatékkal élőket segítsék.

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében méltatta az ápolók, gondozók munkáját, akik igyekeznek szeretetteljes légkört biztosítani az ellátottaknak.

Lelkes fellépők Lentiben

A rendezvényen ez alkalommal is számos intézmény képviseltette magát Zalából, illetve a közeli Szlovéniából, s Fejér megyéből is érkeztek fellépők. A kulturális programban zenés, táncos, valamint prózai produkciókat, színdarabokat is láthatott a szép számú közönség a városi művelődési központban.

A műsort követően ebédre várták a résztvevőket, akik a későbbiekben kézműves foglalkozáson, ügyességi játékokban vehettek részt, s zenés szórakozás, ismerkedés is szerepelt a programban.