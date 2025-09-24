szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

13°
+20
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kulturális bemutató

1 órája

A színpad mindenkié! A Fogyatékosság nem akadály – Játék határok nélkül (galéria)

Címkék#Fogyatékosság nem akadály-Játék határok nélkül#rendezvény#program#Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ

Kulturális bemutatót tartottak kedden Lentiben. Immár 12. alkalommal rendezte meg a helyi Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ a Fogyatékosság nem akadály – Játék határok nélkül elnevezésű rendezvényét a fogyatékkal élők gondozását végző intézményeknek, illetve a társszervezeteknek.

Korosa Titanilla
A színpad mindenkié! A Fogyatékosság nem akadály – Játék határok nélkül (galéria)

A Fogyatékosság nem akadály – Játék határok nélkül programon Lentiben a szervező intézmény ellátottjai és gondozói Hófehérke és hét törpe történetét adták elő, szürreális feldolgozásban

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A Fogyatékosság nem akadály – Játék határok nélkül  program megnyitóján Pozonec-Csoma Veronika intézményvezető hívta fel a figyelmet az ilyen és ehhez hasonló rendezvények jelentőségére, ahol a fogyatékkal élők megmutathatják, mit tudnak, és a résztvevők találkozhatnak egymással.

Fogyatékosság nem akadály - Játék határok nélkül - Vigh Lázló és Horváth László is köszöntött
A Fogyatékosság nem akadály Játék határok nélkül című eseményen Vigh László és Horváth László (b-j) is köszöntötte a megjelenteket 

Fogyatékosság nem akadály Játék határok nélkül

Köszöntötte a résztvevőket Horváth László, Lenti polgármestere is, aki kiemelte: e rendezvények célja, hogy a sérült emberek közelebb kerüljenek a társadalom többi tagjához. Hangsúlyozta, a lenti Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ és fenntartója, munkatársai is azért fáradoznak, hogy a fogyatékkal élőket segítsék

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében méltatta az ápolók, gondozók munkáját, akik igyekeznek szeretetteljes légkört biztosítani az ellátottaknak.  

Lelkes fellépők Lentiben

A rendezvényen ez alkalommal is számos intézmény képviseltette magát Zalából, illetve a közeli Szlovéniából, s Fejér megyéből is érkeztek fellépők. A kulturális programban zenés, táncos, valamint prózai produkciókat, színdarabokat is láthatott a szép számú közönség a városi művelődési központban.

A műsort követően ebédre várták a résztvevőket, akik a későbbiekben kézműves foglalkozáson, ügyességi játékokban vehettek részt, s zenés szórakozás, ismerkedés is szerepelt a programban. 

Fogyatékosság nem akadály - Játék határok nélkül Lentiben

Fotók: Korosa Titanilla

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu