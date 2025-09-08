szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

22°
+26
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kétmilliárdos fejlesztés a Flexnél

55 perce

Óriási beruházás érkezik Zalaegerszegre, itt a szenzációs bejelentés!

Címkék#Szijjártó Péter#flex#Zalaegerszeg

Kétmilliárd forint értékű kutatás-fejlesztési beruházást hajt végre a Flex Zalaegerszegen - ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be ma Budapesten. A Flex-beruházás Zalaegerszegen újabb távlatokat nyit a város és a vármegye gazdaságfejlesztésében.

Zaol.hu

Szijjártó Péter az MTI tudósítása szerint kifejtette: a kormány egyúttal stratégiai együttműködési megállapodást kötött az amerikai céggel, hiszen annak termékeit 98 százalékban az exportpiacokon értékesítik, illetve a vállalat 70 százalék feletti magyar beszállítói hányaddal dolgozik, és részt vesz a hazai munkaerő folyamatos fejlesztésében is. A miniszter közölte, hogy a Flextronics immár a 99. vállalat, amellyel ilyen megállapodást kötöttek, ezek a partnerek pedig több mint kétszázezer embernek adnak munkát.
A Flex-beruházás Zalaegerszegen a vállalat K+F részlegének létszámát is növeli.

670 millió forintos állami támogatással indulhat nagy Flex-beruházás Zalaegerszegen
Csoportkép a Flex zalaegerszegi beruházásának mai bejelentésén. Zalaegerszeget Vigh László országgyűlési képviselő és Balaicz Zoltán polgármester képviselte a találkozón, középen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Flex-beruházás Zalaegerszegen 670 milliós állami támogatással valósulhat meg.

Flex-beruházás Zalaegerszegen: kétmilliárdos fejlesztés

A miniszter a Flex beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy az amerikai tulajdonosi hátterű, hazánkban hatezer embert foglalkoztató elektronikai vállalat kétmilliárd forint értékben hajt végre kutatás-fejlesztési beruházást Zalaegerszegen, amelyhez az állam 670 millió forintnyi támogatást nyújt, ezáltal a gyárban a K+F-részleg létszáma hetven főre nő.

Szijjártó Péter elmondta: Zala vármegye ipari teljesítménye tíz év alatt több mint harminc százalékkal bővült, értéke mára elérte a 850 milliárd forintot. Szavai szerint ez részben annak is köszönhető, hogy az állam ezen időszak alatt 52 nagyberuházást támogatott itt, ezzel elősegítve nagyjából háromezer új munkahely létrejöttét.

A zalaegerszegi beruházásról Vigh László országgyűlési képviselő - aki Balaicz Zoltán polgármesterrel együtt képviselte a várost és a vármegyét a mai budapesti bejelentésen - hírportálunknak elmondta: Zalaegerszegen felépült az elektromos és autonóm járművek tesztelésére alkalmas tesztpálya, amely már mágnesként vonzza magához a beruházásokat. Jelen van az AVL, a Bosch és a Rheinmetall nagyvállalat is a zalai vármegyeszékhelyen. 

- Az idén átadtuk a nagysebességű tesztelésre alkalmas oválpályát is, és további bővítések várhatók a járműipar hazai szilícium-völgyében - fogalmazott Vigh László, aki hozzátette: a vezetéstámogató rendszerek fejlesztése kulcsfontosságú a közlekedés biztonságának javítása érdekében, e technológiai innovációknak is központi helyszíne immár Zalaegerszeg.
A parlamenti képviselő hangsúlyozta: kiváló az együttműködés a vármegye és Flex vezetői között. A Flex Zala vármegye legnagyobb foglalkoztatója, 4000 embernek ad munkát, 4000 családnak segíti a megélhetését.

Donald Trump idén januári hivatalba lépése óta hat új amerikai beruházást jelentettek be Magyarországon, ez mutatja, hogy a jó politikai kapcsolat a gazdasági együttműködés fejlesztéséhez is hozzájárul - ismertette a mai eseményen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A magyar-amerikai kapcsolatokról szólva a tárcavezető hangsúlyozta: a jó politikai együttműködés magával hozza azt is, hogy a gazdasági kapcsolat egyre erősödik Magyarország és az Egyesült Államok között. Az amerikai cégek a harmadik legnagyobb beruházói közösséget alkotják hazánkban, 1700 vállalat mára több mint százezer főt foglalkoztat, s a kétoldalú kereskedelem értéke tavaly már megközelítette a tízmilliárd dollárt. Az elmúlt tizenegy évben a kormány 145 nagy amerikai beruházáshoz nyújtott támogatást.

A stratégiai együttműködési megállapodást Péter Ágota, a Flex alelnöke és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter írta alá a minisztériumban. 
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu