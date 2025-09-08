Óriási beruházás érkezik Zalaegerszegre, itt a szenzációs bejelentés!

Szijjártó Péter az MTI tudósítása szerint kifejtette: a kormány egyúttal stratégiai együttműködési megállapodást kötött az amerikai céggel, hiszen annak termékeit 98 százalékban az exportpiacokon értékesítik, illetve a vállalat 70 százalék feletti magyar beszállítói hányaddal dolgozik, és részt vesz a hazai munkaerő folyamatos fejlesztésében is. A miniszter közölte, hogy a Flextronics immár a 99. vállalat, amellyel ilyen megállapodást kötöttek, ezek a partnerek pedig több mint kétszázezer embernek adnak munkát.

A Flex-beruházás Zalaegerszegen a vállalat K+F részlegének létszámát is növeli.

Csoportkép a Flex zalaegerszegi beruházásának mai bejelentésén. Zalaegerszeget Vigh László országgyűlési képviselő és Balaicz Zoltán polgármester képviselte a találkozón, középen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Flex-beruházás Zalaegerszegen 670 milliós állami támogatással valósulhat meg.

Flex-beruházás Zalaegerszegen: kétmilliárdos fejlesztés

A miniszter a Flex beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy az amerikai tulajdonosi hátterű, hazánkban hatezer embert foglalkoztató elektronikai vállalat kétmilliárd forint értékben hajt végre kutatás-fejlesztési beruházást Zalaegerszegen, amelyhez az állam 670 millió forintnyi támogatást nyújt, ezáltal a gyárban a K+F-részleg létszáma hetven főre nő.

Szijjártó Péter elmondta: Zala vármegye ipari teljesítménye tíz év alatt több mint harminc százalékkal bővült, értéke mára elérte a 850 milliárd forintot. Szavai szerint ez részben annak is köszönhető, hogy az állam ezen időszak alatt 52 nagyberuházást támogatott itt, ezzel elősegítve nagyjából háromezer új munkahely létrejöttét.

A zalaegerszegi beruházásról Vigh László országgyűlési képviselő - aki Balaicz Zoltán polgármesterrel együtt képviselte a várost és a vármegyét a mai budapesti bejelentésen - hírportálunknak elmondta: Zalaegerszegen felépült az elektromos és autonóm járművek tesztelésére alkalmas tesztpálya, amely már mágnesként vonzza magához a beruházásokat. Jelen van az AVL, a Bosch és a Rheinmetall nagyvállalat is a zalai vármegyeszékhelyen.

- Az idén átadtuk a nagysebességű tesztelésre alkalmas oválpályát is, és további bővítések várhatók a járműipar hazai szilícium-völgyében - fogalmazott Vigh László, aki hozzátette: a vezetéstámogató rendszerek fejlesztése kulcsfontosságú a közlekedés biztonságának javítása érdekében, e technológiai innovációknak is központi helyszíne immár Zalaegerszeg.

A parlamenti képviselő hangsúlyozta: kiváló az együttműködés a vármegye és Flex vezetői között. A Flex Zala vármegye legnagyobb foglalkoztatója, 4000 embernek ad munkát, 4000 családnak segíti a megélhetését.

Donald Trump idén januári hivatalba lépése óta hat új amerikai beruházást jelentettek be Magyarországon, ez mutatja, hogy a jó politikai kapcsolat a gazdasági együttműködés fejlesztéséhez is hozzájárul - ismertette a mai eseményen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A magyar-amerikai kapcsolatokról szólva a tárcavezető hangsúlyozta: a jó politikai együttműködés magával hozza azt is, hogy a gazdasági kapcsolat egyre erősödik Magyarország és az Egyesült Államok között. Az amerikai cégek a harmadik legnagyobb beruházói közösséget alkotják hazánkban, 1700 vállalat mára több mint százezer főt foglalkoztat, s a kétoldalú kereskedelem értéke tavaly már megközelítette a tízmilliárd dollárt. Az elmúlt tizenegy évben a kormány 145 nagy amerikai beruházáshoz nyújtott támogatást.

A stratégiai együttműködési megállapodást Péter Ágota, a Flex alelnöke és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter írta alá a minisztériumban.

