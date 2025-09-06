Különleges fényképek Zalából, amelyek egy pillanatra megállítják az időt (galéria)

Emberek, állatok és tájak köszönnek vissza a fényképekről. Olyan világba repítik el a látogatót, ami bár körülvesz bennünket, mégsem figyelünk oda minden apró mozzanatra. Gyerekek kacaja, idősek arcának rezdülései és vágtató lovak sebessége ejti ámulatba a nézőt.

Olasz Ágnes fényképeiről és a művészről Lengyák István beszélt a megnyitón

Fotó: Szakony Attila

Fénykép: az élet pillanatai

Lengyák István megnyitó beszédében elmondta: Olasz Ágnes nem tartja magát művésznek. Úgy gondolja, ő egyszerűen csak fotós. Képei alapján mégis azt állíthatjuk, hogy művész.

Arcok, gyermekek tekintete néz vissza ránk a falakról

Fotó: Szakony Attila

– Olyan művész, aki nem az alkotásaiból él – folytatta. – Csupán azért hozza létre fotómasináival és tárja mások elé is fénnyel írt gondolatait, mert hisz a művészet, a jól komponált, beszédes képek erejében. Azért fotózik, hogy megállítsa a rohanó időt, és megmentse az örökkévalóság számára az általa meglátott, megérzett szépet, emberit, a természet mulandó kincseit, és az élet visszahozhatatlan pillanatait. Ennek a benne parázsló örök késztetésnek gyermeke a kiállítás, amellyel 35 éves galériánk útjára indítja a 2025-26-os tanév tárlatait, hogy élménydús környezetet teremtsünk diákjainknak és a hozzánk betérőknek.

A tárlat szeptember 26-ig, péntekig iskolaidőben látogatható a Hevesi-iskola földszinti galériájában.