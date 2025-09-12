szeptember 12., péntek

Felső légúti megbetegedések

1 órája

Brutális vírustámadás a láthatáron, zalai háziorvos mondja el, mit kell tenned

Címkék#légúti szezon#tünetek#háziorvos

Az ősz első napjaiban a reggelek csípős hideget hoztak, aztán felmelegedett a levegő. Ez a hőmérséklet-különbség meglepte az embereket, a vírusfertőzések pedig támadásba lendültek, de más is állhat a felső légúti megbetegedések hátterében. Ezek megelőzéséről is beszélt dr. Hámori Zsolt nagykanizsai háziorvos.

Benedek Bálint
Dr. Hámori Zsolt szerint a felső légúti megbetegedések jellemzően közösségekben terjednek

Fotó: archív/Szakony Attila

Mindenki ismeri a felső légúti megbetegedések első jeleit, a levertséget, a fáradtságot, esetleg az ízületi fájdalmakat. Persze azt is tudjuk, ezek a legrosszabbkor érkeznek, általában hétvégén, amikor a munka után inkább pihenéssel töltenénk az időnket.

felső légúti megbetegedés
Még nincs itt a felső légúti megbetegedések igazi szezonja, de ha fonendoszkóppal közelít felénk a háziorvos, akkor abból pihenés lesz
Fotó: archív/Szakony Attila

A felső légúti megbetegedések általános tünetei:

  • orrfolyás,
  • orrdugulás,
  • tüsszögés, 
  • kaparó érzés a torokban, 
  • torokfájás,
  • láz,
  • fejfájás,
  • mandulagyulladás

250 fajta vírus fertőz?

Dr. Hámori Zsolt háziorvos Jókai utcai rendelőjéhez 1700 páciens tartozik. Jelenleg még nem jellemző, hogy ilyen tünetekkel bárki is orvoshoz fordulna, persze néhány kivétel mindig van.

– A vírusfertőzések megszaporodhatnak, hiszen a gyermekek visszakerülnek az iskolákba – mondta. – Mindig kerül olyan vírus a közösségbe, ami ellen nincsen ellenanyaga a szervezetünknek. 250 fajta vírus okozhat különféle felső légúti megbetegedéseket, hurutokat, s ha ez nem lenne elég, akkor ezek közben még mutálódhatnak is. A szervezet nincs felkészülve mindegyik kivédésére. A hűvös reggelek és a viszonylag meleg nappalok megtréfálják az embereket, az időjárás-különbségek, melyek olykor a 15 Celsius-fokot is meghaladhatják, meglepik a szervezetet. A hőmérsékleti értékekhez való alkalmazkodás megviseli, gyengítheti az immunitást, ez pedig megbetegedésekhez vezethet. Sőt ilyenkor a húgyúti megbetegedések száma is megszaporodhat.

felső légúti megbetegedés
Jöhet a gyümölcs minden mennyiségben, van bennük elég vitamin
Fotó: Szakony Attila

Lehet allergia is?

Rávilágított arra is, hogy felső légúti megbetegedéseket okozhat az allergiaszezon is, melynek nincs vége.

– Szeptemberben még a parlagfű nagy mértékben jelen van és okozhat felső légúti problémákat – folytatta. – Járványról nem beszélhetünk, a körzetemben nincsenek kiugróan magas számok. Leginkább a különféle krónikus felső légúti megbetegedések fellobbanása, megerősödése tapasztalható most a betegforgalomban.

Dr. Hámori Zsolt szerint a felső légúti megbetegedések szezonja október végére, november elejére tehető, amikor megérkezik a nyírkos, párás, ködös és hideg időjárás.

felső légúti megbetegedés
Kizárólag D-vitamin kell szedni, mert az immunrendszer erősítésében nagy szerepe van
Fotó: Szakony Attila

Milyen vitaminokat szedjünk?

  • a normális, egészséges életmód mellé nincs szükség vitaminpótlásra
  • a táplálkozás része legyen a zöldség és a gyümölcs
  • a megfelelő mennyiségű folyadékpótlás
  • a D-vitamin szedése ajánlott gyógyszer formájában

 

