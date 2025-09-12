Brutális vírustámadás a láthatáron, zalai háziorvos mondja el, mit kell tenned

Mindenki ismeri a felső légúti megbetegedések első jeleit, a levertséget, a fáradtságot, esetleg az ízületi fájdalmakat. Persze azt is tudjuk, ezek a legrosszabbkor érkeznek, általában hétvégén, amikor a munka után inkább pihenéssel töltenénk az időnket.

Még nincs itt a felső légúti megbetegedések igazi szezonja, de ha fonendoszkóppal közelít felénk a háziorvos, akkor abból pihenés lesz

Fotó: archív/Szakony Attila

A felső légúti megbetegedések általános tünetei:

orrfolyás,

orrdugulás,

tüsszögés,

kaparó érzés a torokban,

torokfájás,

láz,

fejfájás,

mandulagyulladás

250 fajta vírus fertőz?

Dr. Hámori Zsolt háziorvos Jókai utcai rendelőjéhez 1700 páciens tartozik. Jelenleg még nem jellemző, hogy ilyen tünetekkel bárki is orvoshoz fordulna, persze néhány kivétel mindig van.

– A vírusfertőzések megszaporodhatnak, hiszen a gyermekek visszakerülnek az iskolákba – mondta. – Mindig kerül olyan vírus a közösségbe, ami ellen nincsen ellenanyaga a szervezetünknek. 250 fajta vírus okozhat különféle felső légúti megbetegedéseket, hurutokat, s ha ez nem lenne elég, akkor ezek közben még mutálódhatnak is. A szervezet nincs felkészülve mindegyik kivédésére. A hűvös reggelek és a viszonylag meleg nappalok megtréfálják az embereket, az időjárás-különbségek, melyek olykor a 15 Celsius-fokot is meghaladhatják, meglepik a szervezetet. A hőmérsékleti értékekhez való alkalmazkodás megviseli, gyengítheti az immunitást, ez pedig megbetegedésekhez vezethet. Sőt ilyenkor a húgyúti megbetegedések száma is megszaporodhat.

Jöhet a gyümölcs minden mennyiségben, van bennük elég vitamin

Fotó: Szakony Attila

Lehet allergia is?

Rávilágított arra is, hogy felső légúti megbetegedéseket okozhat az allergiaszezon is, melynek nincs vége.

– Szeptemberben még a parlagfű nagy mértékben jelen van és okozhat felső légúti problémákat – folytatta. – Járványról nem beszélhetünk, a körzetemben nincsenek kiugróan magas számok. Leginkább a különféle krónikus felső légúti megbetegedések fellobbanása, megerősödése tapasztalható most a betegforgalomban.

Dr. Hámori Zsolt szerint a felső légúti megbetegedések szezonja október végére, november elejére tehető, amikor megérkezik a nyírkos, párás, ködös és hideg időjárás.

Kizárólag D-vitamin kell szedni, mert az immunrendszer erősítésében nagy szerepe van

Fotó: Szakony Attila

Milyen vitaminokat szedjünk?