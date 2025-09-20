Kemény kijelentésekkel állt elő Menczer Tamás a sportarénában

A Magyar Nemzet tudósítása kiemeli: Menczer Tamás „extrém sportként” éli meg a vitákat a balliberális sajtóval, amely rendre csalódott, ha vele kell beszélni.

Elmondta: a Harcosok klubja és a digitális polgári körök hálózata a digitális tér változásaira adott válasz, amely ma már százezres közösség.

Menczer szerint az ellenzéki közvélemény-kutatások torzítanak, miközben a kormánypártok valójában erősödnek. Példaként hozta a buda környéki kört, ahol ötszáz ember és több ismert művész is jelen van.

Kritikával illette a baloldalt, amiért politikai célokra próbálta felhasználni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiáját.

A választások előtt úgy fogalmazott: „még kétszáz nap van hátra, de nyerünk, ahogy szoktunk”.