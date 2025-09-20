szeptember 20., szombat

Friderika névnap

28°
+26
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Találkozó

1 órája

Kemény kijelentésekkel állt elő Menczer Tamás a sportarénában

Címkék#Menczer Tamás#Harcosok órája#sajtó

A Papp László Sportarénában tartott eseményen a Harcosok órája különkiadása élőben jelentkezett Menczer Tamással.

Zaol.hu
Kemény kijelentésekkel állt elő Menczer Tamás a sportarénában

Fotó: Katona Tibor

A Magyar Nemzet tudósítása kiemeli: Menczer Tamás „extrém sportként” éli meg a vitákat a balliberális sajtóval, amely rendre csalódott, ha vele kell beszélni.

Elmondta: a Harcosok klubja és a digitális polgári körök hálózata a digitális tér változásaira adott válasz, amely ma már százezres közösség.

Menczer szerint az ellenzéki közvélemény-kutatások torzítanak, miközben a kormánypártok valójában erősödnek. Példaként hozta a buda környéki kört, ahol ötszáz ember és több ismert művész is jelen van.

Kritikával illette a baloldalt, amiért politikai célokra próbálta felhasználni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiáját.

A választások előtt úgy fogalmazott: „még kétszáz nap van hátra, de nyerünk, ahogy szoktunk”.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu