Vannak magyarok, akik már a hóesést élvezik – fehérbe borult a Hargita

E gyönyörű Tóth Árpád-strófa híven leírja, ami most a szomszédban történik: Székelyföldre, s Románia magasabban fekvő területeire megérkezett az első hó. Picit korábban jött a szokottnál – pláne a vártnál! –, de itthonról nézve romantikus képzeteket szülhetnek a képek. Persze a valóság az: például a Hargitán vagy a Transzfogarasi út környékén szinte megbénult a forgalom. Az előrejelzések szerint csütörtökig ilyen marad az idő, így aki kirándulni, vagy épp a barátokhoz készül Erdélybe, jobb, ha erre felkészül. A hólánc például nélkülözhetetlen lesz.

Kutyák a Hargitán. Lehet, ők is meglepődtek. Forrás: Meteoplus