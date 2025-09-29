szeptember 29., hétfő

Elbűvölő fehérség

2 órája

Vannak magyarok, akik már a hóesést élvezik – fehérbe borult a Hargita

Címkék#Hargita#havazás#időjárás#hó

Ott kint a télnek bús haragja / Fagyosan zordul, dúlva-dúl, / A lombjavesztett fákon által / A vihar zúg, süvölt vadul.

Péter B. Árpád

E gyönyörű Tóth Árpád-strófa híven leírja, ami most a szomszédban történik: Székelyföldre, s Románia magasabban fekvő területeire megérkezett az első hó. Picit korábban jött a szokottnál – pláne a vártnál! –, de itthonról nézve romantikus képzeteket szülhetnek a képek. Persze a valóság az: például a Hargitán vagy a Transzfogarasi út környékén szinte megbénult a forgalom. Az előrejelzések szerint csütörtökig ilyen marad az idő, így aki kirándulni, vagy épp a barátokhoz készül Erdélybe, jobb, ha erre felkészül. A hólánc például nélkülözhetetlen lesz.

Kutyák a Hargitán. Lehet, ők is meglepődtek. Forrás: Meteoplus
A Hargita hétfőn. Picit korán jött...
Forrás: Meteoplus 

 

 

