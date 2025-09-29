Ezrével pusztultak el, pedig óriási szükségünk van rájuk - mit tehetünk a túlélőkért?

Több ezer fecske pusztult el térségünkben is tavaly szeptember közepén a hosszú napokon át tartó, erős széllel érkező, szélsőségesen hideg, 10-12 fokos idő miatt. A fecskepusztulás azért következett be, mert a madarak legyengültek, hiszen a hidegben eltűntek azok a rovarok, melyekkel táplálkoznak, így a költözni induló kis szárnyasok éheztek, s nem élték túl a zord körülményeket.

A tavalyi fecskepusztulás után különösképpen fontos lenne figyelnünk a madarakra: az emberiség életmódja miatt is csökken a fecskék állománya

Fotó: Orbán Zoltán / Forrás: MME Facebook oldala

Apokaliptikus látvány volt a tömeges elhullás.

Nem csak a tömeges madárpusztulás okoz gondot, mi, emberek is tehetünk arról, hogy csökken a fecskék száma

Azok a madarak, amelyek átvészelték a tragikus körülményeket, visszatértek tavasszal. A természet rendje szerint egy életerős állomány általában a következő években a szaporulattal kompenzálja a létszámcsökkenést, ám a fecskék esetében a helyzet nem ennyire szerencsés. Az emberiség életmódjának gyökeres megváltozása miatt létszámuk folyamatosan csökken, pedig hajdan példaértékű szimbiózisban éltek az emberrel.

– A háztáji gazdaságok számának jelentős csökkenésével a legtöbb helyen megszűnt az ideális kis élettér a fecskék számára, ami biztosította a táplálékot, a fészkelőhelyet, egyáltalán az emberi figyelmet. Sajnos sok helyen üldözik ezeket a madarakat. A pedáns házaknál nem szívesen látott vendég a fecske, mert azt mondják, odapiszkít és fészeképítés közben összesarazza a falat. Ezért sok helyen fecskeriasztókat is elhelyeznek a házakon, amelyeket a fecskék kiszemelnek fészkelésre. Táplálékbázisuk megfogyatkozott, főként az állattartás kiszorulásával, ami miatt kevesebb a rovar, s ehhez még hozzájárul az is, hogy a lakosok igénylik a szúnyogirtást, mely nem csak a szúnyogokat pusztítja, hanem minden élő szervezetre, így a fecskék táplálékát jelentő repülő rovarokra is végzetes - sorolta a fecskék egyre csökkenő számának okait Fehér Csaba Endre, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Zalai Helyi Csoportjának elnöke.

A már említett időjárási szélsőségek oka a klímaváltozás is, amely jórészt szintén az emberi tevékenység következménye. A széllel, esővel járó hosszabb őszi időszakokban gyakori, de nyáron sem ritka, hogy kedvezőtlen időben legyengülnek a madarak. A következő nemzedék jelentős csökkenését okozza, ha emiatt nem tudnak fészket rakni, vagy ha már költöttek, akkor ilyenkor elpusztulnak a fiókák.