szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

10°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hideg időjárás

22 perce

Ezrével pusztultak el, pedig óriási szükségünk van rájuk - mit tehetünk a túlélőkért?

Címkék#fecske#időjárás#Fehér Csaba

Apokaliptikus pusztulás sújtotta tavaly szeptember közepén a telelni készülő fecskéket: ezrével vesztették életüket, mert a hirtelen bekövetkezett hideg miatt nem találtak táplálékot és végzetesen legyengültek. Bár idén kedvezőbbek a körülmények, tömeges fecskepusztulás nem volt, de a madarak mégis veszélyben vannak. Mi, emberek is tehetünk arról, hogy egyre csökken a fecskeállomány.

Keszey Ágnes
Ezrével pusztultak el, pedig óriási szükségünk van rájuk - mit tehetünk a túlélőkért?

A hirtelen jött lehűlés és a csapadékos időjárás alaposan próbára teszi a hosszú vándorútra készülő fecskéket. A bajba jutott madarak lisztkukaccal etethetők, ne adjunk nekik kenyeret, magvakat Fotó: MME

Több ezer fecske pusztult el térségünkben is tavaly szeptember közepén a hosszú napokon át tartó, erős széllel érkező, szélsőségesen hideg, 10-12 fokos idő miatt.  A fecskepusztulás azért következett be, mert a  madarak legyengültek, hiszen a hidegben eltűntek azok a rovarok, melyekkel táplálkoznak, így a költözni induló kis szárnyasok éheztek, s nem élték túl a zord körülményeket. 

Fecskepusztulás és segítség a fecskéknek
A tavalyi fecskepusztulás után különösképpen fontos lenne figyelnünk a madarakra: az emberiség életmódja miatt is csökken a fecskék állománya
Fotó: Orbán Zoltán / Forrás: MME Facebook  oldala 

Apokaliptikus látvány volt a tömeges elhullás. 

Nem csak a tömeges madárpusztulás okoz gondot, mi, emberek is tehetünk arról, hogy csökken a fecskék száma

Azok a madarak, amelyek átvészelték a tragikus körülményeket, visszatértek tavasszal. A természet rendje szerint egy életerős állomány általában a következő években a szaporulattal kompenzálja a létszámcsökkenést, ám a fecskék esetében a helyzet nem ennyire szerencsés. Az emberiség életmódjának gyökeres megváltozása miatt létszámuk folyamatosan csökken, pedig hajdan példaértékű szimbiózisban éltek az emberrel.
– A háztáji gazdaságok számának jelentős csökkenésével a legtöbb helyen megszűnt az ideális kis élettér a fecskék számára, ami biztosította a táplálékot, a fészkelőhelyet, egyáltalán az emberi figyelmet. Sajnos sok helyen üldözik ezeket a madarakat. A pedáns házaknál nem szívesen látott vendég a fecske, mert azt mondják, odapiszkít és fészeképítés közben összesarazza a falat. Ezért sok helyen fecskeriasztókat is elhelyeznek a házakon, amelyeket a fecskék kiszemelnek fészkelésre. Táplálékbázisuk megfogyatkozott, főként az állattartás kiszorulásával, ami miatt kevesebb a rovar, s ehhez még hozzájárul az is, hogy  a lakosok igénylik a szúnyogirtást, mely nem csak a szúnyogokat pusztítja, hanem minden élő szervezetre, így a fecskék táplálékát jelentő repülő rovarokra is végzetes - sorolta a fecskék egyre csökkenő számának okait Fehér Csaba Endre, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Zalai Helyi Csoportjának elnöke. 
A már említett időjárási szélsőségek oka a klímaváltozás is, amely jórészt szintén az emberi tevékenység következménye. A széllel, esővel járó hosszabb őszi időszakokban gyakori, de nyáron sem ritka, hogy kedvezőtlen időben legyengülnek a madarak. A következő nemzedék jelentős csökkenését okozza, ha emiatt nem tudnak fészket rakni, vagy ha már költöttek, akkor ilyenkor elpusztulnak a fiókák.

Klímaváltozás és fecskefészek

Fehér Csaba Endre még egy érdekességre felhívta a figyelmet: a klímaváltozás olykor szárazságot hoz, ilyenkor nincsenek pocsolyák. Hogyan hat ez a fecskékre? Sárból építik a fészküket, így otthonuk kialakítása is nehézkes: messzebbre kell repülniük sárért, nedves földért. Arról nem is beszélve, hogy régebben nem voltak aszfaltos utak, csak földutak, ami ideális volt a fecskéknek. 

nl20240916fecskementes18
Bajba jutott madarak bejelentése kizárólag a Balaton-felvidéki Nemzeti Parknál lehetséges. Fotó: Nagy Lajos/Napló/archív

Segítenénk a fecskepusztulást túlélő madaraknak és utódaiknak? Ezt tegyük! 

Fehér Csaba Endre ötleteket is adott ahhoz, hogyan tudunk segíteni a fecskéknek, mit tehetünk azért, hogy ideálisabb legyen életterük, s mérséklődjön az állomány csökkenése:

Veszélyben vagy biztonságban?  Mi a helyzet most a fecskékkel? 

A fecskevonulás több hétig tartó, elhúzódó időszak, mely még most is tart, és szerencsére idén lényegesen jobbak az időjárási körülmények, mint tavaly. 
– A mostani több napos hűvös idő sem kedvez a fecskéknek, viszont összehasonlíthatatlanul  jobb, mint a tavalyi év. Az esővel érkező szél, amelyben a madár táplálékául szolgáló rovarok nem tudnak repülni, jelenti  a legnagyobb veszélyt. Idén ez eddig elmaradt, s bár a hideg nem kedvező nekik, ezt az időjárást ők azért ügyesen át tudják vészelni - összegezte a madárvédelmi szakember, aki szívhez szóló gondolatokat is megfogalmazott fecskék és emberek viszonyáról. 

A hajdani parasztemberek szeretett madara volt a fecske, mindig is figyeltek rájuk, gondoskodtak róluk, nyitva hagyták az istállóablakot, hogyha megtelepedtek. Tudták, hogy a fecskék szövetségesei az embernek, hiszen a jószágot és az embereket is zavaró, irritáló rovarokat, legyeket, szúnyogokat összeszedik: tehát az „együttműködés” hasznos is volt mindkét fél számára. De nemcsak a hasznot nézték, hanem számukra gyönyörűség volt hallgatni a fecske csivitelését, látni a fiókákat etető fecskéket, vagy akár a légi akrobataként egymást kergető madarakat. Tehát egész más volt a viszonyulása az embereknek a fecskékhez 

  – idézte fel a már szinte teljesen megszűnt szemléletet Fehér Csaba. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu