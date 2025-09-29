22 perce
Ezrével pusztultak el, pedig óriási szükségünk van rájuk - mit tehetünk a túlélőkért?
Apokaliptikus pusztulás sújtotta tavaly szeptember közepén a telelni készülő fecskéket: ezrével vesztették életüket, mert a hirtelen bekövetkezett hideg miatt nem találtak táplálékot és végzetesen legyengültek. Bár idén kedvezőbbek a körülmények, tömeges fecskepusztulás nem volt, de a madarak mégis veszélyben vannak. Mi, emberek is tehetünk arról, hogy egyre csökken a fecskeállomány.
A hirtelen jött lehűlés és a csapadékos időjárás alaposan próbára teszi a hosszú vándorútra készülő fecskéket. A bajba jutott madarak lisztkukaccal etethetők, ne adjunk nekik kenyeret, magvakat Fotó: MME
Több ezer fecske pusztult el térségünkben is tavaly szeptember közepén a hosszú napokon át tartó, erős széllel érkező, szélsőségesen hideg, 10-12 fokos idő miatt. A fecskepusztulás azért következett be, mert a madarak legyengültek, hiszen a hidegben eltűntek azok a rovarok, melyekkel táplálkoznak, így a költözni induló kis szárnyasok éheztek, s nem élték túl a zord körülményeket.
Apokaliptikus látvány volt a tömeges elhullás.
Nem csak a tömeges madárpusztulás okoz gondot, mi, emberek is tehetünk arról, hogy csökken a fecskék száma
Azok a madarak, amelyek átvészelték a tragikus körülményeket, visszatértek tavasszal. A természet rendje szerint egy életerős állomány általában a következő években a szaporulattal kompenzálja a létszámcsökkenést, ám a fecskék esetében a helyzet nem ennyire szerencsés. Az emberiség életmódjának gyökeres megváltozása miatt létszámuk folyamatosan csökken, pedig hajdan példaértékű szimbiózisban éltek az emberrel.
– A háztáji gazdaságok számának jelentős csökkenésével a legtöbb helyen megszűnt az ideális kis élettér a fecskék számára, ami biztosította a táplálékot, a fészkelőhelyet, egyáltalán az emberi figyelmet. Sajnos sok helyen üldözik ezeket a madarakat. A pedáns házaknál nem szívesen látott vendég a fecske, mert azt mondják, odapiszkít és fészeképítés közben összesarazza a falat. Ezért sok helyen fecskeriasztókat is elhelyeznek a házakon, amelyeket a fecskék kiszemelnek fészkelésre. Táplálékbázisuk megfogyatkozott, főként az állattartás kiszorulásával, ami miatt kevesebb a rovar, s ehhez még hozzájárul az is, hogy a lakosok igénylik a szúnyogirtást, mely nem csak a szúnyogokat pusztítja, hanem minden élő szervezetre, így a fecskék táplálékát jelentő repülő rovarokra is végzetes - sorolta a fecskék egyre csökkenő számának okait Fehér Csaba Endre, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Zalai Helyi Csoportjának elnöke.
A már említett időjárási szélsőségek oka a klímaváltozás is, amely jórészt szintén az emberi tevékenység következménye. A széllel, esővel járó hosszabb őszi időszakokban gyakori, de nyáron sem ritka, hogy kedvezőtlen időben legyengülnek a madarak. A következő nemzedék jelentős csökkenését okozza, ha emiatt nem tudnak fészket rakni, vagy ha már költöttek, akkor ilyenkor elpusztulnak a fiókák.
Klímaváltozás és fecskefészek
Fehér Csaba Endre még egy érdekességre felhívta a figyelmet: a klímaváltozás olykor szárazságot hoz, ilyenkor nincsenek pocsolyák. Hogyan hat ez a fecskékre? Sárból építik a fészküket, így otthonuk kialakítása is nehézkes: messzebbre kell repülniük sárért, nedves földért. Arról nem is beszélve, hogy régebben nem voltak aszfaltos utak, csak földutak, ami ideális volt a fecskéknek.
Segítenénk a fecskepusztulást túlélő madaraknak és utódaiknak? Ezt tegyük!
Fehér Csaba Endre ötleteket is adott ahhoz, hogyan tudunk segíteni a fecskéknek, mit tehetünk azért, hogy ideálisabb legyen életterük, s mérséklődjön az állomány csökkenése:
- Ha tudunk, létesítsünk mesterséges kis tócsákat, teremtsünk olyan helyeket, ahol áttaposott sárra lelnek
- Lehet kapni égetett agyagból készített műfészkeket - itt Zalában az Orosztonyi Gyöngybagolyvédelmi Alapítványnál.
Veszélyben vagy biztonságban? Mi a helyzet most a fecskékkel?
A fecskevonulás több hétig tartó, elhúzódó időszak, mely még most is tart, és szerencsére idén lényegesen jobbak az időjárási körülmények, mint tavaly.
– A mostani több napos hűvös idő sem kedvez a fecskéknek, viszont összehasonlíthatatlanul jobb, mint a tavalyi év. Az esővel érkező szél, amelyben a madár táplálékául szolgáló rovarok nem tudnak repülni, jelenti a legnagyobb veszélyt. Idén ez eddig elmaradt, s bár a hideg nem kedvező nekik, ezt az időjárást ők azért ügyesen át tudják vészelni - összegezte a madárvédelmi szakember, aki szívhez szóló gondolatokat is megfogalmazott fecskék és emberek viszonyáról.
A hajdani parasztemberek szeretett madara volt a fecske, mindig is figyeltek rájuk, gondoskodtak róluk, nyitva hagyták az istállóablakot, hogyha megtelepedtek. Tudták, hogy a fecskék szövetségesei az embernek, hiszen a jószágot és az embereket is zavaró, irritáló rovarokat, legyeket, szúnyogokat összeszedik: tehát az „együttműködés” hasznos is volt mindkét fél számára. De nemcsak a hasznot nézték, hanem számukra gyönyörűség volt hallgatni a fecske csivitelését, látni a fiókákat etető fecskéket, vagy akár a légi akrobataként egymást kergető madarakat. Tehát egész más volt a viszonyulása az embereknek a fecskékhez
– idézte fel a már szinte teljesen megszűnt szemléletet Fehér Csaba.