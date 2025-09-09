szeptember 9., kedd

Ádám névnap

19°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A szárazság az oka

2 órája

Ez már szörnyű! Iszapba ragadt, vagy homokpadon fennakadt hajók a Balatonon

Címkék#vízszint#iszap#Balaton#vitorlás

Több déli parti balatoni kikötőben olyan alacsony a vízszint, hogy az már gondot okoz a hajózásban. Az elmúlt időszakban több vízi jármű is bajba került, írja somogyi testvérportálunk.

Zaol.hu

Balatonmáriafürdőn vitorlások feneklettek meg az iszapban, Fonyódon pedig csak vészhelyzeti kotrással sikerült biztosítani a kihajózást. A vitorlázók azt mondják, a helyzet lassan tarthatatlan, s ha nem születik megoldás, a nagyobb merülésű hajók számára használhatatlanná válik a Balaton.

A vitorlások vagy iszapba ragadnak, vagy fennakadnak a homokpadon... 
Fotó: Krausz Andrea / Forrás: sonline.hu

Mindennek a száraz nyár az oka, amely miatt a tó vízszintje folyamatosan csökken: a májusi 110 centiméterről mostanra 72 centire esett vissza.

További részletek a sonline.hu-n olvashatók.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu