A szárazság az oka
Ez már szörnyű! Iszapba ragadt, vagy homokpadon fennakadt hajók a Balatonon
Több déli parti balatoni kikötőben olyan alacsony a vízszint, hogy az már gondot okoz a hajózásban. Az elmúlt időszakban több vízi jármű is bajba került, írja somogyi testvérportálunk.
Balatonmáriafürdőn vitorlások feneklettek meg az iszapban, Fonyódon pedig csak vészhelyzeti kotrással sikerült biztosítani a kihajózást. A vitorlázók azt mondják, a helyzet lassan tarthatatlan, s ha nem születik megoldás, a nagyobb merülésű hajók számára használhatatlanná válik a Balaton.
Mindennek a száraz nyár az oka, amely miatt a tó vízszintje folyamatosan csökken: a májusi 110 centiméterről mostanra 72 centire esett vissza.
