Ez már szörnyű! Iszapba ragadt, vagy homokpadon fennakadt hajók a Balatonon

Balatonmáriafürdőn vitorlások feneklettek meg az iszapban, Fonyódon pedig csak vészhelyzeti kotrással sikerült biztosítani a kihajózást. A vitorlázók azt mondják, a helyzet lassan tarthatatlan, s ha nem születik megoldás, a nagyobb merülésű hajók számára használhatatlanná válik a Balaton.

A vitorlások vagy iszapba ragadnak, vagy fennakadnak a homokpadon...

Fotó: Krausz Andrea / Forrás: sonline.hu

Mindennek a száraz nyár az oka, amely miatt a tó vízszintje folyamatosan csökken: a májusi 110 centiméterről mostanra 72 centire esett vissza.

