Évnyitó

1 órája

A Deák-technikumban is becsengettek

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Deák Ferenc Technikumban hétfő délelőtt tartották az évnyitót, tájékoztatta lapunkat az intézmény. A diákokat Bubits Róbert Károlyné igazgató köszöntötte.

A Deák-technikumban is becsengettek

Bubits Róbert Károlyné igazgató köszöntöje.

Forrás: Deák-technikum

Fotó: Szigeti Éva

A 2025/2026-os tanévben öt elsős osztályban összesen 130 fiatal kezdi a tanévet: általános ápoló, faipari technikus és asztalos, kisgyermekgondozó-nevelő, szociális ápoló és gondozó, sportedző-sportszervező; illetve okleveles óvodai nevelő és oktatási szakasszisztens szakokon. A technikumnak idén 600 beiratkozott tanulója van.

 

