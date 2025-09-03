Évnyitó
A Deák-technikumban is becsengettek
A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Deák Ferenc Technikumban hétfő délelőtt tartották az évnyitót, tájékoztatta lapunkat az intézmény. A diákokat Bubits Róbert Károlyné igazgató köszöntötte.
Bubits Róbert Károlyné igazgató köszöntöje.
Forrás: Deák-technikum
Fotó: Szigeti Éva
A 2025/2026-os tanévben öt elsős osztályban összesen 130 fiatal kezdi a tanévet: általános ápoló, faipari technikus és asztalos, kisgyermekgondozó-nevelő, szociális ápoló és gondozó, sportedző-sportszervező; illetve okleveles óvodai nevelő és oktatási szakasszisztens szakokon. A technikumnak idén 600 beiratkozott tanulója van.
