Magyar csoda az Európa-bajnokságon: villanyszerelőt és szépségápolót is ünnepelhetünk

A magyar válogatott tagjai 4 arany-, 2 ezüst-, 5 bronz- és 5 kiválósági érmet szereztek, s ezzel a negyedik helyen végeztek az összesített ranglistán. Csótár András, az Asbóth direktora azt mondta: „Hatalmas büszkeség egy iskolaigazgatónak, ha tanítványai a szakmájuk legmagasabb szintű versenyén bizonyíthatják szorgalmukat, tehetségüket, tudásukat. Önmagában is egyedülálló siker, hogy két külön szakmában egy iskola adja az ország legjobbját, a magyar válogatott versenyzőjét, de ha végül mindketten kiemelkedően teljesítenek, az az igazi öröm”. Hegyi Eszter a szépségápolók, Losonczi Péter pedig a villanyszerelők között bizonyította szakmai tudását.

Losonczi Péter és Hegyi Eszter is Kiválósági érmet szerzett az Európa-bajnokságon. Fotó: EuroSkills Hungary