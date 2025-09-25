Sokmilliós műszer segíti a tüdőbajok felismerését Zalában

A tüdőgyógyászati osztály szakrendelésére egy új bronhoszkóp került a napokban. A diagnosztikai munkát – légutak vizsgálatát, tüdőbetegségek felderítését - segítő műszer beszerzésére csaknem 11 millió forintot fordított a kórház – közölte Facebook-oldalán az intézmény.

Ezt már olvasta?