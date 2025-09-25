szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

13°
+19
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beszerzés

1 órája

Sokmilliós műszer segíti a tüdőbajok felismerését Zalában

Címkék#Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház#Tüdőgyógyászati Osztály#bronhoszkóp

Nagy értékű eszközfejlesztés valósult meg a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban.

Zaol.hu
Sokmilliós műszer segíti a tüdőbajok felismerését Zalában

Újabb eszközfejlesztés valósult meg a Zala Vármegyei Kórházban

Forrás: Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház

A tüdőgyógyászati osztály szakrendelésére egy új bronhoszkóp került a napokban. A diagnosztikai munkát – légutak vizsgálatát, tüdőbetegségek felderítését - segítő műszer beszerzésére csaknem 11 millió forintot fordított a kórház – közölte Facebook-oldalán az intézmény.

Ezt már olvasta? 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu