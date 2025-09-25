Beszerzés
1 órája
Sokmilliós műszer segíti a tüdőbajok felismerését Zalában
Nagy értékű eszközfejlesztés valósult meg a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban.
Újabb eszközfejlesztés valósult meg a Zala Vármegyei Kórházban
Forrás: Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
A tüdőgyógyászati osztály szakrendelésére egy új bronhoszkóp került a napokban. A diagnosztikai munkát – légutak vizsgálatát, tüdőbetegségek felderítését - segítő műszer beszerzésére csaknem 11 millió forintot fordított a kórház – közölte Facebook-oldalán az intézmény.
Ezt már olvasta?
Ezt ne hagyja ki!Energetikai beruházásról is tárgyalt a képviselő
2025.09.19. 12:42
Hatalmas zalai fejlesztésekről hozott hírt Vigh László - kórház, gyorsforgalmi út, egyetem is a listán
Ezt ne hagyja ki!Nagyértékű eszközbeszerzés
2025.09.18. 13:00
Új videogasztroszkóp a zalai kórházban – ilyen betegségek diagnosztizálásában vehetik hasznát
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre