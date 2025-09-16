Négyszáz milliós állami beruházás: jöhetnek a cégek, új munkahelyek létesülnek nemsokára (galéria)

Nagy az érdeklődés a város újabb nagy szabású beruházása iránt. Ahogy Balaicz Zoltán polgármester fogalmazott, a tőle északra eső Tudományos és Technológiai Park telt házzal működik, s az Északi Ipari Park bővítése ugyancsak időszerű volt. A kivitelező INTER-TEFU Kft. hét hektáron közművesített, aszfaltozott, aminek során megtörtént a Fuvar utcai zsákutcás szakaszok összekötése, mintegy 350 méter hosszon. A fejlesztési területen az út mellett kétoldali nyílt árkos elvezetéssel oldották meg a csapadékvíz-elvezetést. A beruházás során a Fuvar utcában kiépült vezetékekre csatlakoztatták a vízvezeték-rendszert, valamint gravitációs szennyvíz csatornát építettek. Az úthálózat 379 méter hosszon kapott közvilágítást.

Elkészült az Északi Ipari Park bővítése projekt. A sajtótájékoztatón Fuisz Ádám, az INTER-TEFU ügyvezetője adta át képletesen a városvezetőknek.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Az Északi Ipari Park bővítése a cégek igénye alapján törént

Balaicz Zoltán a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a fejlesztéssel immáron 50 hektár nagyságúra növekedett a Tudományos és Technológiai Park 76-os úttól délre fekvő része. A beruházás célja a térség gazdasági vonzerejének növelése mellett a hosszú távú fenntartható fejlődés. Az elmúlt 10 évben jelentős fejlesztések valósultak meg, aminek egyik mozgató rugója a ZalaZONE Járműipari Tesztpálya megépítése.