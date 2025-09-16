59 perce
Négyszáz milliós állami beruházás: jöhetnek a cégek, új munkahelyek létesülnek nemsokára (galéria)
Június elején kezdődött a nagyszabású fejlesztés, s hétfőn már átadták ünnepélyesen a 400 milliós beruházást Zalaegerszegen. Az Északi Ipari Park bővítése projekt során vízi közművek és feltáró utak épültek, s elkészült a közvilágítás. A betelepülő cégek már jelezték szándékukat, így szinte nincs üres parcella a hatalmas területen.
Nagy az érdeklődés a város újabb nagy szabású beruházása iránt. Ahogy Balaicz Zoltán polgármester fogalmazott, a tőle északra eső Tudományos és Technológiai Park telt házzal működik, s az Északi Ipari Park bővítése ugyancsak időszerű volt. A kivitelező INTER-TEFU Kft. hét hektáron közművesített, aszfaltozott, aminek során megtörtént a Fuvar utcai zsákutcás szakaszok összekötése, mintegy 350 méter hosszon. A fejlesztési területen az út mellett kétoldali nyílt árkos elvezetéssel oldották meg a csapadékvíz-elvezetést. A beruházás során a Fuvar utcában kiépült vezetékekre csatlakoztatták a vízvezeték-rendszert, valamint gravitációs szennyvíz csatornát építettek. Az úthálózat 379 méter hosszon kapott közvilágítást.
Az Északi Ipari Park bővítése a cégek igénye alapján törént
Balaicz Zoltán a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a fejlesztéssel immáron 50 hektár nagyságúra növekedett a Tudományos és Technológiai Park 76-os úttól délre fekvő része. A beruházás célja a térség gazdasági vonzerejének növelése mellett a hosszú távú fenntartható fejlődés. Az elmúlt 10 évben jelentős fejlesztések valósultak meg, aminek egyik mozgató rugója a ZalaZONE Járműipari Tesztpálya megépítése.
Elkészült az Északi Ipari Park bővítése projektFotók: Pezzetta Umberto
- A nagy mértékű érdeklődés miatt lassan elfogytak az önkormányzati iparterületek, így vált szükségessé, hogy újabb ipari parcellákat alakítsunk ki – mondta a városvezető. - Szükséges volt a kormány támogatása, így összesen 400 millió forint állami támogatásban részesült Zalaegerszeg.
Vigh László országgyűlési képviselő hozzátette, a megfelelő infrastruktúra elengedhetetlen ahhoz, hogy a betelepülő cégek nyereségesen és zökkenőmentesen működjenek. A zalai vármegyeszékhely egyik legnagyobb kihívása most a szakképzett és betanított munkaerő biztosítása a cégek számára. Az elkövetkezendő években maga az építőipar is hatalmas kihívás elé néz, hiszen nagy építési hullám várható. A következő időszakban várhatóan mintegy 50 ezer új lakás kivitelezésére lenne igény. Dr. Vadvári Tibor alpolgármester emlékeztetett, az Északi Ipari Park építése a 2000-es évek elején indult meg. A városnak eddig nem volt forrása, hogy befejezze az igények szerinti bővítést, ez most megadatott. Oláh Gábor, a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója elmondta, a város sikere abban rejlik, hogy a rendelkezésre álló forrásokat nem látványépítkezésekre, beruházásokra költi az önkormányzat, hanem valóban a gazdaságot élénkíti, s ezáltal teremt új munkahelyet is.
