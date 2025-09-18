1 órája
Ordítanak, fenyegetnek, fröcsögnek – ezért esnek egymásnak a magyar kommentelők
Miért ilyen dühösek az emberek az interneten? A Facebook bejegyzések alatti véleményszekciókban bizonyos témák alatt elszabadul a pokol és dühösen esnek egymásnak a hozzászólók. A nagykanizsai Sipos Edit klinikai szakpszichológus szerint az érzelmi intelligencia, illetve az érzelmi intelligencia fejlesztése sokat segíthet a gondok megoldásában.
Sipos Edit szerint a dühkezelés egyik fontos lépése az érzelmi intelligencia kialakítása
Fotó: archív/Szakony Attila
Az érzelmi intelligencia, a dühkezelés, illetve az agresszív dühkitörés kezelése felnőttkorban témakörökről ejtettünk szót Sipos Edittel. Elmondta: az agykutatások szerint az agy döntéshozásért és önszabályozásért felelős része gyakran kikapcsol vagy kevésbé aktívvá válik olyankor, amikor valaki dühössé válik. A probléma az, hogy ilyenkor az agy félelem- és érzelemközpontja veszi át az irányítást. Így azonban nem tud senki jó döntést hozni, jól reagálni bizonyos helyzetekben, érzelmei fogják vezérelni.
Érzelmi intelligencia: hosszabb az út, mint gondolnánk
– A dühkitörést okozhatja a krónikus stressz és a következményeként kialakuló frusztráció, akadályozottság-érzés – fogalmazott. – Hátterében a modern korral összefüggő stresszforrások állnak. Ilyen lehet többek között a munkahelyi feszített légkör, a gazdasági bizonytalanság, információáradat, társadalmi elvárások. A krónikus (hosszú ideig tartó) stressz hatására fokozódik az ingerlékenység, csökken az empátia és romlik a frusztrációtűrés. Ezért fordul elő, hogy valaki látszólag kis ok miatt is robban, ahogy szokták mondani, betelik a pohár. Ilyenkor gyakran nem a valódi probléma okozza a dühkitörést.
Névtelenség mögött, biztonságban?
Sipos Edit szerint a közösségi média szerepe sokszor kulcsfontosságú. Olyan lehetőséget biztosít ugyanis, ahol a névtelenség mögé lehet bújni. Ez pedig csökkenti a gátlásokat, mivel nincs azonnali visszacsatolás, tehát nem látják közvetlenül a másik ember reakcióját – nem kell a szemébe nézni.
Segítségnyújtás helyett miért videóznak?
Düh és a frusztráció rossz tanácsadó
– Maga a felület is gyakran kisarkítja a nézeteket, az algoritmusok megerősítik a meglévő véleményeket – fűzte hozzá a szakember. – Az is jól észrevehető, hogy néhányak érzelmi szabályozóképessége gyenge, nem tanulta meg, hogyan fejezze ki dühét, frusztrációját vagy csalódottságát olyan módon, hogy az ne agresszív legyen. Ha az érzelmi szabályozóképesség gyenge, az ember elfojtja negatív érzéseit, majd egyszerre kitör. Ezért fordul elő, hogy túlreagál dolgokat. A felgyülemlett feszültségét vezeti le másokon, nemritkán kommentek, illetve szóbeli agresszió formájában. Ez összefüggésben lehet rossz gyerekkori tapasztalatokkal, bántalmazással, elhanyagolással, érzelmi bizonytalansággal. Nagyon fontos lenne az érzelmi intelligencia fejlesztése, melynek elsődleges színtere a család, majd az életkornak megfelelő nevelési-oktatási intézmények. Emellett tudatosabbá kellene tenni a közösségi médiahasználatot.
Dühkitörés kezelése felnőtteknél?
- Először is maradjunk nyugodtak, még ha nehéz is
- Ha visszavágunk, az csak olaj a tűzre.
- Ha nyugodtak maradunk, az a másik ember számára is nyugtatólag hat.
- Fogadjuk el a másik ember érzését, de ne az agressziót.
- Sokan nem dühösek akarnak lenni, csak meghallgatásra vágynak.
- Ha a másik ember kiabál, fenyeget, személyeskedik, akkor határt kell húzni.
- Ne akarjuk megnyerni a vitát! A dühös emberek gyakran nem racionálisan gondolkodnak, hanem érzelmeik vezérlik őket.
- Van, amikor a legcélszerűbb önvédelmi célból kivonulni a helyzetből.
Van kiút?
Sipos Edit úgy érzi mindennek az alapja az érzelmi intelligencia fejlesztése. A dühkezelés alapja a saját érzelmeink tudatosítása és szabályozása. A mások dühével való bánásmódot is ez határozza meg. Ha valaki úgy érzi, erősen reagál mások indulataira, akkor érdemes önmagán dolgozni. Erre sok lehetőség áll rendelkezésre: meditáció, jóga, légzéstechnikák.
