Ordítanak, fenyegetnek, fröcsögnek – ezért esnek egymásnak a magyar kommentelők

Az érzelmi intelligencia, a dühkezelés, illetve az agresszív dühkitörés kezelése felnőttkorban témakörökről ejtettünk szót Sipos Edittel. Elmondta: az agykutatások szerint az agy döntéshozásért és önszabályozásért felelős része gyakran kikapcsol vagy kevésbé aktívvá válik olyankor, amikor valaki dühössé válik. A probléma az, hogy ilyenkor az agy félelem- és érzelemközpontja veszi át az irányítást. Így azonban nem tud senki jó döntést hozni, jól reagálni bizonyos helyzetekben, érzelmei fogják vezérelni.

Az érzelmi intelligencia fejlesztése magunkban keresendő, érdemes távol tartani magunkat mások dühétől

Érzelmi intelligencia: hosszabb az út, mint gondolnánk

– A dühkitörést okozhatja a krónikus stressz és a következményeként kialakuló frusztráció, akadályozottság-érzés – fogalmazott. – Hátterében a modern korral összefüggő stresszforrások állnak. Ilyen lehet többek között a munkahelyi feszített légkör, a gazdasági bizonytalanság, információáradat, társadalmi elvárások. A krónikus (hosszú ideig tartó) stressz hatására fokozódik az ingerlékenység, csökken az empátia és romlik a frusztrációtűrés. Ezért fordul elő, hogy valaki látszólag kis ok miatt is robban, ahogy szokták mondani, betelik a pohár. Ilyenkor gyakran nem a valódi probléma okozza a dühkitörést.

Névtelenség mögött, biztonságban?

Sipos Edit szerint a közösségi média szerepe sokszor kulcsfontosságú. Olyan lehetőséget biztosít ugyanis, ahol a névtelenség mögé lehet bújni. Ez pedig csökkenti a gátlásokat, mivel nincs azonnali visszacsatolás, tehát nem látják közvetlenül a másik ember reakcióját – nem kell a szemébe nézni.