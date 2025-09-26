Jól nézd meg a telefonodat, mert lehet, hogy nem tudsz vele bankolni!

Ahogy az Erste Bank honlapján olvasható, a változást a Magyar Nemzeti Bank (MNB) iránymutatása és a nemzetközi biztonsági ajánlások alapján vezetik be. Mint írják, a módosított okostelefonok megkerülik a gyártók által beépített biztonsági védelmeket, így „fokozottan ki vannak téve adatlopásnak, kártékony programoknak és más visszaéléseknek. A banki alkalmazások – köztük a George App – érzékeny pénzügyi adatokat kezelnek, ezért kiemelten fontos, hogy csak megbízható, gyári állapotú eszközökön használják”, hívják fel a figyelmet.

Az Erste Bank változtat, ám a George App helyett a George Web online elérhető lesz továbbra is.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Az Erste Bank mobilappját nem minden telefonon tudjuk majd használni

Figyeljük tehát a dátumot, még van idő felkészülni. Az alábbi változások lépnek életbe október 13-ától

a George App nem aktiválható olyan készülékeken, amelyek operációs rendszere módosított (jailbreakelt/rootolt), valamint év végétől

az ilyen eszközöket kizárják a George App használatából.

Ez azt jelenti, hogy sem belépni, sem műveleteket jóváhagyni, aláírni vagy bármilyen módon használni nem lehet az alkalmazást a módosított operációs rendszerrel működő telefonokon.

„Ha ügyfelünkként jelenleg módosított rendszerű készüléken használod a George Appot, kérjük, mielőbb válts gyári állapotú telefonra, és arra töltsd le az alkalmazást”, hívja fel a figyelmet az Erste Bank. Az internetes böngészővel természetesen továbbra is használható a George Web, amihez két adatra, az e-Csatorna azonosítóra, és az e-Csatorna jelszóra van szükség, valamint valamint arra a telefonra, amelyre a hitelesítő kódot küldi a bank.

Geroge App, nem minden áron?

A haon.hu társportálunk arra is felhívta a figyelmet, hogy az ügyfelek miként kerülhetik el a problémát. A legbiztonságosabb választás a gyári állapotú készülék használata. Másik megoldás, ha visszaállítják a gyári szoftvert és újra telepítik a George App alkalmazást. Végül megoldás még csupán az online felület használata.