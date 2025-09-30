szeptember 30., kedd

Erasmus+

1 órája

Izgalmak Portugáliában, a zalai gimnázium diákjai mellett a tanárok is tanulhattak

Címkék#Batthyány Lajos Gimnázium#Erasmus +#pedagógus#program

Innováció, módszertani megújulás és nemzetközi tapasztalatok – így zárult a Batthyány Lajos Gimnázium Erasmus+ projektje, amely kiemelkedő lehetőségeket nyit meg tanulók számára a továbbtanulásban. Az Erasmus+ projekt részleteiről, a diákok és a pedagógusok élményeiről cikkünkben számolunk be.

Benedek Bálint
Izgalmak Portugáliában, a zalai gimnázium diákjai mellett a tanárok is tanulhattak

Erasmus+ keretében a "batthyányis" diákok és tanárok is fejlődtek

Fotó: ZH

A gimnázium Erasmus+ projektjének keretében több mint 57 ezer eurós támogatásból 34 fő – köztük 10 tanuló – szerepelt a nemzetközi mobilitási programokban. A projekt eredményei hozzájárultak az intézmény pedagógiai programjának innovációjához, valamint ahhoz, hogy az angol-magyar két tanítási nyelvű képzést valós elméleti háttér birtokában biztos gyakorlati alapokra helyezzék.

Erasmus+ projekt
Az Erasmus+ projekt keretében a diákokat portugál élmények várták
Fotó: ZH

Erasmus+ projekt: a diákokat Portugália várta

A 2024 júliusától 2025 szeptember végéig tartó Erasmus+ projekt során a gimnázium tízfős diákcsoportja Bragában, Portugáliában járt. A pedagógusok szakmai fejlődését szolgálta a projekt másik eleme, a szakmai látogatás, amelyet Bergamóban (Olaszország) és Túrócszentmártonban (Szlovákia) tartottak. A projekt szerves részét képezte a pedagógusok módszertani továbbképzése is: az intézmény 14, ebből angol munkaközösség 10 tagja vett részt nemzetközi, alapvetően módszertani, emellett nyelvi, illetve pályázatíró és projektmenedzsment kurzusokon Spanyolországban, Máltán és Horvátországban.

Portugál élmények. A Batthyány-gimnázium tanulói gyakorolták a nyelveket
Fotó: ZH

Ismét nyert a Batthyány-gimnázium

Bár a projekt a végéhez ért, a gimnázium nemrég újabb Erasmus+ pályázatot nyert, amely már a projektszakaszba lépett, így ebben a tanévben húsz tanuló utazhat Olaszországba és Spanyolországba. A pedagógusok pedig újabb kurzusokon és szakmai látogatásokon vesznek részt Portugáliában, Szicilián és Tenerifén. Ezzel a Batthyány-gimnázium nem csupán követi, hanem aktívan hozzájárul az európai oktatási trendek megújulásához.

 

