Szüreti felvonulással és emlékműavatással ünnepelt a zalai falu (galéria)

A rendezvény első részében Kustán Gyula polgármester beszélt a felújított hősi emlékműről, amelyet a település 1995-ben állított a két világháborúban elesett csonkahegyhátiak tiszteletére, ám az idő vasfoga jelentősen megrongálta a fa részeket. Az önkormányzat most a betontalapzatot megtartva, az üveggömböt újra elhelyezve, méltó módon újította fel az emléket.

Emlékezés és vidám ünneplés volt Csonkahegyáton. Fotó: Jóna István

A megújított emlékművet Görbe László katolikus plébános áldotta meg, majd a polgármesterrel és Vigh László országgyűlési képviselővel közösen helyezték el az emlékezés koszorúit.

- Csak azok halnak meg, akiket elfelejtenek – hangsúlyozta beszédében Vigh László, aki kiemelte: az emlékművek figyelmeztetnek arra, hogy a hősök életüket adták hazájukért, s kötelességünk emléküket megőrizni. Gondolataiban kitért a történelem tanulságaira is, hangsúlyozva, hogy a háborúk soha nem hoznak valódi megoldást.

Vigh László országgyűlési képviselő koszorút helyezett el az emlékművön. Fotó: Jóna István

Az ünnepség másik részében a közösségi mulatópajta teljes befejezését jelentette be polgármester, amelyet Cirkovics Evelin festőművész és segítője, Janzsó Anna egyetemi hallgató munkái díszítenek. Kustán Gyula az önkormányzat köszönő ajándékait adta át a fiatal művészeknek.

A hivatalos program után a község lakói régi hagyományukat követve szüreti felvonulásra indultak. A bíró jelképesen átvette a „hatalmat” a polgármestertől, s kezdetét vette a vidám körmenet, amely a közösség összetartozását és a szüreti időszak örömeit hirdette.