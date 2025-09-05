1 órája
Ámuldozó kis elsősök, a héten szokják az iskolát, a plüssmaci még ott figyel az asztalon (galéria)
Hétfőn kitárták kapuikat az oktatási intézmények országszerte, visszatért az élet az iskolákba. Sőt, vannak, akiknek még minden olyan új. Az elsősök tátott szájjal csodálkoznak az új világra, s bizony előkerül még a bátorító, kedvenc plüssjáték, pihentetik kis buksijukat az asztalon. A zalaegerszegi Mindszenty-iskola elsős osztályaiba lépett be fotós kollégánk minap, ahol az apróságok ismerkedtek a tanító nénikkel és persze egymással.
Még minden új, ám nem sokáig.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
Kis köpenyükön névtáblák, az első hetekben biztosan viselniük kell, jóllehet még nem tudnak olvasni, ám az a pedagógusoknak nagy segítség. Lehet, hogy eltörik még olykor a mécses, ám az is lehet, hogy a kíváncsiság sokkal hatalmasabb úr, így egyre nagyobb kedvvel indulnak majd reggelente. Ez az élet rendje, s nekünk, felnőtteknek ugyanúgy meg kell szoknunk a változást.
Kinek nehezebb a sulikezdés? A szülőnek az elszakadás ugyanúgy fájó lehet, az anyagi terhekről nem is beszélve. Még hetekig futkározni a hiányzó füzetek, könyvek után. Majd fokozatosan megszokni, hogy itt egy osztálykirándulás, ott egy színházbérlet. Van, akinek nehéz, s lehet, hogy nem jut a legdivatosabb cipőkre, ruhákra. Ám tudom, hogy milyen az odaadó szülő. Éveken át mindent megtesz azért, hogy a gyerek ebből ne lásson, érezzen semmit. Elsősnek lenni nehezebb? Elszakadni anyától, apától, a még otthon maradt kistesótól? Vagy inkább izgalmas kaland? Új felnőttekre figyelni, akik elindítják az életben. S lassan, de biztosan, felveszik az élet, s az iskola ritmusát.
Elsősök a Mindszenty-iskolábanFotók: Pezzetta Umberto