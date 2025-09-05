Ámuldozó kis elsősök, a héten szokják az iskolát, a plüssmaci még ott figyel az asztalon (galéria)

Kinek nehezebb a sulikezdés? A szülőnek az elszakadás ugyanúgy fájó lehet, az anyagi terhekről nem is beszélve. Még hetekig futkározni a hiányzó füzetek, könyvek után. Majd fokozatosan megszokni, hogy itt egy osztálykirándulás, ott egy színházbérlet. Van, akinek nehéz, s lehet, hogy nem jut a legdivatosabb cipőkre, ruhákra. Ám tudom, hogy milyen az odaadó szülő. Éveken át mindent megtesz azért, hogy a gyerek ebből ne lásson, érezzen semmit. Elsősnek lenni nehezebb? Elszakadni anyától, apától, a még otthon maradt kistesótól? Vagy inkább izgalmas kaland? Új felnőttekre figyelni, akik elindítják az életben. S lassan, de biztosan, felveszik az élet, s az iskola ritmusát.