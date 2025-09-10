1 órája
Ne féljenek hibázni! Már a mesterséges intelligencia is segíti őket (videó)
Tanévnyitó ünnepséget tartottak a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központban, ahol hetvenen kezdik meg tanulmányaikat. Az elsőéves hallgatók a köszöntő beszédekben mindenkitől csupa hasznos tanácsot kaptak.
Az elsőéves hallgatók esküt tesznek a körforgásos egyetemi központ tanévnyitó ünnepségén Nagykanizsán
Fotó: Gergely Szilárd
Az elsőéves hallgatókat és családtagjaikat, valamint az oktatókat szerdán a körforgásos egyetemi központ "B" épületének nagy előadójába várták a tanévnyitó ünnepségre. Az elnökség tagjainak bevonulását követően többen is szóltak a nappali és levelező tagozatos fiatalokhoz. Így tett dr. Tóth József Péter, a Pannon Egyetem fejlesztési rektorhelyettese, Gerencsérné dr. Berta Renáta, a körforgásos egyetemi központ főigazgatója, Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, Horváth Jácint polgármester és Szabadics Roland, a Szabadics Group operatív igazgatója.
Elsőéves hallgatók: összetartó közösségbe érkeztek
– Az elsőéves hallgatók most lépnek egy hosszú, izgalmas és kihívásokkal teli útra – fogalmazott dr. Tóth József Péter. – Ennek az útnak az állomásai nemcsak új ismereteket, értékes és komoly tudást, hanem szakmai tapasztalatokat, életre szóló barátságokat is hozhatnak. A nagykanizsai egyetem egy jó, összetartó közösséget alkot a Pannon Egyetemmel.
Hozzátette: az elsőéves hallgatók olyan egyetemet választottak, amely élen kíván járni az innováció, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia hasznosítása és a képzésbe történő integrálása terén. Az alapvető cél, hogy a hallgatókat felkészítsék a jövő kihívásaira.
Majd dicsérte az oktatók magas szintű képzettségét. Hosszasan beszélt arról, hogy a Pannon Egyetem nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi rangsorokban előkelő helyen jegyzett. A fejlesztési rektorhelyettes szerint kiemelkedően jó munkaerőpiaci visszajelzésekkel rendelkezik az intézmény.
A kormány az egyetemisták mellett áll
Ezt követően Cseresnyés Péter lépett a mikrofonhoz. Elmondta: a munkaerőpiac várja a felkészült szakembereket, a magyar állam pedig támogatja őket.
– A kezdő fiatalok első lépéseit az állam azzal is segíti, hogy 25 éves korig nem kell személyi jövedelemadót fizetni – folytatta. – Így tehát az egyetemi évek alatt a tudásukat bővíthetik, kilépve a nagybetűs életbe pedig számtalan segítséget kapnak a kormánytól. Persze, addig még van idő, a tanulás mellett élvezzék azt, hogy egyetemisták.
Új területek felfedezése
Horváth Jácint így szólt az elsőéves hallgatókhoz: most esélyük nyílik arra, hogy felfedezzenek egy új területet, amit nem meghódítaniuk kell, hanem új szemmel, új szemlélettel tekinteni rá és önmagukra. E lépés nem feltétlenül hoz azonnali sikereket és megoldásokat, de esélyük lesz arra, hogy megtalálják az örökké megújuló, körforgásos útjukat s az életük hivatását.
Kitágulhat a világ előttük
– Ipari és vállalati kapcsolataink lehetővé teszik, hogy minél szélesebb szakmai tapasztalatot szerezzenek az elsőéves hallgatóink – mondta Gerencsérné dr. Berta Renáta. – Lehetőség nyílik az idei évben informatika területén Finnországba eljutni, ahol vállalati körülmények között, nemzetközi térben szerezhetnek tapasztalatot. A lehetőségeinket a gazdaságtudományban és a mérnöki területeken is tovább bővítjük. Hazai és nemzetközi gyárlátogatásokat is szervezünk a tanév során, s az kínáljuk: éljenek a felkínált szakmai tapasztalatszerzés lehetőségével.
Az elsőéves hallgatókban van a siker kulcsa?
Szabadics Roland ugyancsak igyekezett biztatni a hallgatókat. Kiemelte: nap mint nap azt látjuk, hogy a siker kulcsa az emberekben rejlik. Vagyis a kompetenciájukban, a kitartásban és az együttműködésben. Fontos dolog, hogy ne féljenek hibázni!, emelte ki.
Díjeső, közös eskü és koncert
Elismeréseket is átadtak. A Hotel Karos Spa****superior szálloda Nívó-díját Hosszu Nóra Ibolya harmadéves turizmus-vendéglátás alapszakos hallgató érdemelte ki. Skrop Adrienn emlékdíjat vehetett át Serman Benedek mérnökinformatikus alapszakos hallgató. A Kanyssa Hallgatói Alapítvány elsőként odaítélt nemzetközi Kanyssa Horizon Award díját Olusegun Michael Ogundele körforgásos gazdaság menedzsment mesterszakos hallgató kapta. A Város Tudományosságának Gyarapításáért-díjat pedig dr. Kaszás Nikoletta egyetemi adjunktus, docens vehette át.
Az elsőéves hallgatók esküt is tettek, majd Gerencsérné dr. Berta Renáta és dr. Tóth József Péter kézfogással egyetemi polgárrá fogadta őket.
A kulturális műsorban a nagykanizsai tehetséges, hangszereken játszó fiatalokból alakult Brass Bananas adott rövid koncertet.
