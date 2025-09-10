Ne féljenek hibázni! Már a mesterséges intelligencia is segíti őket (videó)

Az elsőéves hallgatókat és családtagjaikat, valamint az oktatókat szerdán a körforgásos egyetemi központ "B" épületének nagy előadójába várták a tanévnyitó ünnepségre. Az elnökség tagjainak bevonulását követően többen is szóltak a nappali és levelező tagozatos fiatalokhoz. Így tett dr. Tóth József Péter, a Pannon Egyetem fejlesztési rektorhelyettese, Gerencsérné dr. Berta Renáta, a körforgásos egyetemi központ főigazgatója, Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, Horváth Jácint polgármester és Szabadics Roland, a Szabadics Group operatív igazgatója.

Az elsőéves hallgatókat az elnökség tagjai közül többen is jó tanácsokkal látták el

Fotó: Gergely Szilárd

Elsőéves hallgatók: összetartó közösségbe érkeztek

– Az elsőéves hallgatók most lépnek egy hosszú, izgalmas és kihívásokkal teli útra – fogalmazott dr. Tóth József Péter. – Ennek az útnak az állomásai nemcsak új ismereteket, értékes és komoly tudást, hanem szakmai tapasztalatokat, életre szóló barátságokat is hozhatnak. A nagykanizsai egyetem egy jó, összetartó közösséget alkot a Pannon Egyetemmel.

Hozzátette: az elsőéves hallgatók olyan egyetemet választottak, amely élen kíván járni az innováció, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia hasznosítása és a képzésbe történő integrálása terén. Az alapvető cél, hogy a hallgatókat felkészítsék a jövő kihívásaira.

Majd dicsérte az oktatók magas szintű képzettségét. Hosszasan beszélt arról, hogy a Pannon Egyetem nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi rangsorokban előkelő helyen jegyzett. A fejlesztési rektorhelyettes szerint kiemelkedően jó munkaerőpiaci visszajelzésekkel rendelkezik az intézmény.

Dr. Tóth József Péter büszke arra, hogy a Pannon Egyetem jó pozíciót foglal el az egyetemek rangsorában

Fotó: Gergely Szilárd

A kormány az egyetemisták mellett áll

Ezt követően Cseresnyés Péter lépett a mikrofonhoz. Elmondta: a munkaerőpiac várja a felkészült szakembereket, a magyar állam pedig támogatja őket.

– A kezdő fiatalok első lépéseit az állam azzal is segíti, hogy 25 éves korig nem kell személyi jövedelemadót fizetni – folytatta. – Így tehát az egyetemi évek alatt a tudásukat bővíthetik, kilépve a nagybetűs életbe pedig számtalan segítséget kapnak a kormánytól. Persze, addig még van idő, a tanulás mellett élvezzék azt, hogy egyetemisták.