Szenzáció az égen: elrajtolt a motoros műrepülő-világbajnokság Zalában
Elrajtolt a motoros műrepülő-világbajnokság a Hévíz–Balaton repülőtéren. Tegnap délután a hivatalos megnyitót tartották a zalavári Történelmi Emlékparkban.
A világbajnokságon 20 országból mintegy 80 pilóta versenyez, ők kötelező, szabadon választott és meglepetés programokban mérik össze tudásukat. A programsorozat szeptember 20-án ér véget egy nagyszabású repülőnappal, amelyen izgalmas földi és légi attrakciók várják az érdeklődőket. Ekkor különleges műrepülő-bemutatók, freestyle produkciók és az ünnepélyes eredményhirdetés koronázza meg az egész hetet.
