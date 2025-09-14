Szenzáció az égen: elrajtolt a motoros műrepülő-világbajnokság Zalában

A világbajnokságon 20 országból mintegy 80 pilóta versenyez, ők kötelező, szabadon választott és meglepetés programokban mérik össze tudásukat. A programsorozat szeptember 20-án ér véget egy nagyszabású repülőnappal, amelyen izgalmas földi és légi attrakciók várják az érdeklődőket. Ekkor különleges műrepülő-bemutatók, freestyle produkciók és az ünnepélyes eredményhirdetés koronázza meg az egész hetet.

Már a megnyitó is lélegzetelállító volt

Forrás: zaol.hu