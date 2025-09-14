szeptember 14., vasárnap

Egy hét eksztázis

57 perce

Szenzáció az égen: elrajtolt a motoros műrepülő-világbajnokság Zalában

Címkék#Zala#műrepülő#világbajnokság

Elrajtolt a motoros műrepülő-világbajnokság a Hévíz–Balaton repülőtéren. Tegnap délután a hivatalos megnyitót tartották a zalavári Történelmi Emlékparkban.

Zaol.hu

A világbajnokságon 20 országból mintegy 80 pilóta versenyez, ők kötelező, szabadon választott és meglepetés programokban mérik össze tudásukat. A programsorozat szeptember 20-án ér véget egy nagyszabású repülőnappal, amelyen izgalmas földi és légi attrakciók várják az érdeklődőket. Ekkor különleges műrepülő-bemutatók, freestyle produkciók és az ünnepélyes eredményhirdetés koronázza meg az egész hetet.

Már a megnyitó is lélegzetelállító volt 
Forrás:  zaol.hu

 

 

 

