Korlátozzák a forgalmat: elöregedett a vízvezeték, kezdődik a csere

Elöregedett a Kápolna soron lévő vezeték, ezért cserére szorul. 56 darab vízbekötést építenek a szakemberek és 8 új tűzcsapot is kihelyeznek a településen. Ezek a munkálatok két ütemben valósulnak meg. Még idén megtörténik a Kápolna sor 68. és a Kápolna sor – Harang utca kereszteződése közti vízvezeték cseréje, majd a következő év első félévében folytatódnak a munkálatok a Kápolna sor 2. és a Kápolna sor 68. közötti ingatlanok közti vezetékszakasz cseréjével. Ezeken a területeken forgalomkorlátozásra kell számítani. A bekötővezetékeket az újonnan épülő gerincvezeték és a meglévő vízmérőaknák között kell majd cserélni. Azoknál az ingatlanoknál, ahol bontási munkákra is szükség lesz, a helyreállítást a DRV végzi. A vízmű közlése szerint a vezetéképítés vízhiányt, nyomásingadozást nem okoz, de a vezeték élőre kötésénél majd nyomásingadozás, vízhiány várható, ennek idejéről tájékoztatni fogják a lakosságot.