Reszkessetek betörők!

4 órája

Ellepik a zsaruk Kanizsát és térségét – fokozott ellenőrzés a hétvégén

Címkék#Nagykanizsai Rendőrkapitányság#rendőrség#ellenőrzés

Fokozott ellenőrzést rendelt el a hévégére, pénteken 0 órától vasárnap 24 óráig a Nagykanizsai Rendőrkapitányság vezetője.

Zaol.hu

Erre a Nagykanizsai Rendőrkapitányság teljes közigazgatási területén lehet számítani. A police.hu közlése szerint az ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása, továbbá a közrend, a közbiztonság fenntartása és a közlekedésrendészeti, idegenrendészeti feladatok ellátása.

Nagykanizsa térségében egész hévégén fokozott rendőri jelenlétre kell számítani   
Forrás: police.hu

A rendőrség azt kéri, a kivezényelt egységek munkáját segítsük, türelmünkkel és megértésünkkel támogassuk. 

 

