Reszkessetek betörők!
1 órája
Ellepik a zsaruk Kanizsát és térségét – fokozott ellenőrzés a hétvégén
Fokozott ellenőrzést rendelt el a hévégére, pénteken 0 órától vasárnap 24 óráig a Nagykanizsai Rendőrkapitányság vezetője.
Erre a Nagykanizsai Rendőrkapitányság teljes közigazgatási területén lehet számítani. A police.hu közlése szerint az ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása, továbbá a közrend, a közbiztonság fenntartása és a közlekedésrendészeti, idegenrendészeti feladatok ellátása.
A rendőrség azt kéri, a kivezényelt egységek munkáját segítsük, türelmünkkel és megértésünkkel támogassuk.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre