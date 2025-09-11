Ellepik a zsaruk Kanizsát és térségét – fokozott ellenőrzés a hétvégén

Erre a Nagykanizsai Rendőrkapitányság teljes közigazgatási területén lehet számítani. A police.hu közlése szerint az ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása, továbbá a közrend, a közbiztonság fenntartása és a közlekedésrendészeti, idegenrendészeti feladatok ellátása.

Nagykanizsa térségében egész hévégén fokozott rendőri jelenlétre kell számítani

Forrás: police.hu

A rendőrség azt kéri, a kivezényelt egységek munkáját segítsük, türelmünkkel és megértésünkkel támogassuk.