Gyász

1 órája

Elhunyt minden idők egyik legnagyobb filmszínésze

Elhunyt minden idők egyik legnagyobb színésze – számolt be róla kedd délután a CNN hírcsatorna. Robert Redford 89 éves korában, Utah állambéli otthonában halt meg. A hírt Cindi Berger, a Rogers and Cowan PMK sajtóügynökség elnöke és vezérigazgatója osztotta meg a nyilvánossággal.

Zaol.hu
Elhunyt minden idők egyik legnagyobb filmszínésze

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Robert Redford minden idők egyik legnagyobb hatású színésze volt, aki a hatvanas években kezdte karrierjét, s gyakorlatilag a haláláig aktív maradt. Olyan filmekben játszott, mint a Butch Cassidy és a Sundance kölyök – amely az első sikert és egyben a világhírt is meghozta számára – az Elnök emberei, vagy a Távol Afrikától. Emellett rendezőként és producerként is dolgozott, s ebben a szerepkörében már az első filmjével – Átlagemberek – három Oscar-díjat gyűjtöttek be 1980-ban. Robert Redford színészként 86, rendezőként tíz filmet jegyzett, producerként pedig mintegy hatvan film vagy sorozat elkészítését irányította.

- Robert Redford 2025. szeptember 16-án szerettei körében hunyt el otthonában, a Utah államhoz tartozó hegyvidéken, Sundance-ben. Azon a helyen, amelyet szeretett. Nagyon fog hiányozni mindannyiunknak – mondta Cindi Berger a CNN-nek adott nyilatkozatában, hozzátéve, hogy a család a gyászra való tekintettel kéri a magánéletük tiszteletben tartását.

