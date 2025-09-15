Elhunyt a zalai település polgármestere

"Szomorú hírt kaptunk: elhunyt Gétye polgármestere, Talabér Lászlóné. Lívia mindig segítőkész volt, szívügyének tekintette a közösséget. Büszkén őrizte Gétye múltját, az elszármazottak emlékét. Őszinte részvétem a családnak és Gétye közösségének. Nyugodjon békében" – írja közösségi oldalán Nagy Bálint.

Talabér Lászlóné 2006-tól mostanáig megszakítás nélkül töltötte be a település polgármesteri tisztségét, első ciklusa után még négyszer választották újra. Hírportálunk egy évvel ezelőtt riportot közölt a falu életéről, ebből idézünk:

"Az ember azt hinné, hogy ilyen kis faluban, ahol nincs már bolt, posta, nem történik semmi. Dehogynem! A polgármester asszony olyan, sok milliót érő megvalósulásokat említett, amelyek nélkülözhetetlenek a jobb élethez. Az ivóvizet átvezették Pacsáról a tárolójukba, s mindez 327 millióba került, a volt vízmű házából pedig egy kis vendégszállást szeretnének kialakítani. Felújították a Faluházat, a napelemes rendszer beállításával nulla lett az áramszámlájuk. Van falubuszuk, ami a lakosok szolgálatában áll, végeztek útfelújítást, közvilágítás-korszerűsítést, az önkormányzat épületét kívül-belül megújították. Támogatják az öregeket, az iskolásokat, s vannak jó tanulóik, akiknek, a legjobbak jutalmazásán túl Vakáció köszöntőket tartanak, hogy csak a legfontosabbak említsük…"

A településen időközi választást írnak ki. A jogszabály szerint az illetékes választási bizottság a mandátum megüresedésétől számított 120 napon belülre tűzi ki a választást, úgy, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő 70. és 90. nap közé essen.

Talabér Lászlóné temetése szeptember 17-én 11.30-kor lesz a gétyei temetőben.