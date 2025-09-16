Elhunyt Dúcz Mihály

"Meghalt Dúcz Mihály tanár úr, akit mindannyian csak Misi bácsiként ismertünk és szerettünk.

1953-ban került Zalaszentgrótra, a Béri Balog Ádám Gimnáziumba, és azóta része lett a város életének.

Misi bácsi igazi pedagógus volt – nemcsak tanított, hanem nevelt, bátorított, emberségre tanított. Végtelen kedvessége, szelídsége, bölcsessége sokunk számára adott útravalót.

Nehéz elfogadni, hogy nincs többé köztünk. De emléke, tanítása, példája itt marad velünk.

Nyugodjon békében, Misi bácsi!"