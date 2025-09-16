szeptember 16., kedd

Edit névnap

15°
+23
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Elhunyt Dúcz Mihály

Címkék#Dúcz Mihály#Béri Balog Ádám Gimnázium#misi bácsiként#Baracskai József

Meghalt Dúcz Mihály tanár úr, akit mindannyian csak Misi bácsiként ismertünk és szerettünk – írja közösségi oldalán Baracskai József, Zalaszentgrót polgármestere. A városvezető emlékezését változtatás nélkül közöljük.

Zaol.hu
Elhunyt Dúcz Mihály

Forrás: Baracskai József facebook oldala

"Meghalt Dúcz Mihály tanár úr, akit mindannyian csak Misi bácsiként ismertünk és szerettünk.
1953-ban került Zalaszentgrótra, a Béri Balog Ádám Gimnáziumba, és azóta része lett a város életének.
Misi bácsi igazi pedagógus volt – nemcsak tanított, hanem nevelt, bátorított, emberségre tanított. Végtelen kedvessége, szelídsége, bölcsessége sokunk számára adott útravalót.
Nehéz elfogadni, hogy nincs többé köztünk. De emléke, tanítása, példája itt marad velünk.
Nyugodjon békében, Misi bácsi!"

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu