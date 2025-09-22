szeptember 22., hétfő

Gyász

26 perce

Elhunyt a köztiszteletben álló zalai főorvos – alpolgármesterként is szolgálta szeretett városát

Elhunyt dr. Ribiczey Pál belgyógyász, infektológus, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház osztályvezető főorvosa.

Gyuricza Ferenc

A hírt Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere osztotta meg közösségi oldalán, hozzátéve, hogy a köztiszteletben álló néhai főorvos korábban a zalai vármegyeszékhely alpolgármestere is volt, akinek munkáját az önkormányzat Zalaegerszegért Díjjal is elismerte. 

Dr. Ribiczey Pál
Dr. Ribiczey Pál
Fotó: ZH Archív

 

 

