Elhunyt a köztiszteletben álló zalai főorvos – alpolgármesterként is szolgálta szeretett városát

A hírt Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere osztotta meg közösségi oldalán, hozzátéve, hogy a köztiszteletben álló néhai főorvos korábban a zalai vármegyeszékhely alpolgármestere is volt, akinek munkáját az önkormányzat Zalaegerszegért Díjjal is elismerte.

Dr. Ribiczey Pál

Fotó: ZH Archív