27 perce
Riadalom a zalai bolhapiacon, hirtelen összeesett, már nem lélegzett a vásárló
Drámai pillanatok zajlottak a közelmúltban egy Zala vármegyei bolhapiacon. A vásárlók szeme láttára lett rosszul egy idős hölgy, aki hirtelen összeesett a standok között, írja az Országos Mentőszolgálat.
A mentők kiérkezése előtt már segítettek.
Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook
Több szemtanú, köztük vásárlók és eladók siettek a segítségére, nem estek pánikba és mentőt hívtak. Az önkéntes segítők a mentésirányító segítségével megvizsgálták a beteget, aki ekkor már nem lélegzett, így a telefonos instrukciók alapján azonnal megkezdték az újraélesztést. Az esetkocsi perceken belül a helyszínre érkezett és a mentők átvették a beteget. Az OMSZ megköszönte a közreműködést, hiszen az időben megkezdett segítségnyújtásnak és a gyors, szakszerű ellátásnak köszönhetően végül az idős nőt stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.