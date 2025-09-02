Riadalom a zalai bolhapiacon, hirtelen összeesett, már nem lélegzett a vásárló

Több szemtanú, köztük vásárlók és eladók siettek a segítségére, nem estek pánikba és mentőt hívtak. Az önkéntes segítők a mentésirányító segítségével megvizsgálták a beteget, aki ekkor már nem lélegzett, így a telefonos instrukciók alapján azonnal megkezdték az újraélesztést. Az esetkocsi perceken belül a helyszínre érkezett és a mentők átvették a beteget. Az OMSZ megköszönte a közreműködést, hiszen az időben megkezdett segítségnyújtásnak és a gyors, szakszerű ellátásnak köszönhetően végül az idős nőt stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.