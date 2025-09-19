Külföldiek pörgetik a magyar matricapiacot – döbbenetes számok jöttek ki

Erről a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. adott ki közleményt. Mint írták: a nyári időszakban a rövidebb érvényességi idejű elektronikus autópálya-matrica a kelendőbb, így ezúttal is a heti e-matricából fogyott a legtöbb.

Az elektronikus autópálya-matrica iránti kereslet alakulása 2025 nyarán

Forrás: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.

Az elektronikus autópálya-matrica iránti kereslet alakulása

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. adatai szerint az idei évre augusztus végéig összesen 11 millió 682 ezer darab autópálya-matricát vásárolt az utazóközönség. Ezen belül

az éves országos jogosultságból mintegy 706 ezer,

a havi e-matricából közel 1 millió 424 ezer,

a hetinek nevezett, de valójában 10 napos érvényességi idejű úthasználati jogosultságból kicsivel több mint 4 millió 916 ezer,

a napi matricából bő 1 millió 824 ezer,

a vármegyei érvényességű autópálya-matricából pedig mintegy 2 millió 811 ezer darabot vettek az úthasználók.

A nyári időszak a csúcsszezon?

A közlemény arra is kitér, hogy az év első nyolc hónapjában elkelt napi, heti vagy havi érvényességi idejű e-matricák 55 százalékát a nyári időszakban vásárolták meg a közlekedők. Ez azt jelenti, hogy június, július és augusztus hónapban valamivel több, mint 2 millió 562 ezer darab heti, mintegy 976 ezer darab napi, valamint közel 911 ezer darab havi úthasználati jogosultságot vettek a járművek tulajdonosai vagy üzembentartói.

Minden korábbinál több elektronikus autópálya-matrica fogyott hazánkban a nyári időszakban

Fotó: Gyuricza Ferenc

A külföldi úthasználók vásárolnak többet

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. elnök-vezérigazgatója, Bartal Tamás szerint ezen e-matricák a nyári hónapokban egyértelműen a külföldi úthasználók körében népszerűek. A napi matricák 76 százalékát, a havi jogosultságok 67 százalékát, míg a heti érvényességű e-matricák 57 százalékát vették külföldi honosságú járműre a közlekedők.

A németek a dobogó élén

A külföldi honosságú járműveket tekintve elmondható, hogy a heti úthasználati jogosultságot legnagyobb arányban német rendszámú járműre vásárolták meg, ezek száma megközelítette a 314 ezer darabot. A második helyen a románok állnak több mint 256 ezer darabbal, míg a harmadik helyre a szlovákok kerültek mintegy 170 ezer darabbal. A napi e-matricát illetően is hasonló a sorrend, itt is a németek állnak az élen mintegy 205 ezer darabbal, illetve szintén a románok a másodikok közel 110 ezer darabbal, a harmadik helyre viszont az osztrákok léptek elő több mint 56 ezer darabbal. A havi matricák vásárlásában szintén a németek bizonyultak a legbuzgóbbnak – több mint 194 ezer darabot vettek belőle, – itt az osztrákok kerültek a második helyre körülbelül 77 ezer darabbal, míg a románok mintegy 62 ezer darabbal visszaszorultak a harmadik helyre.