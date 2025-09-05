42 perce
Megbízható autó egymillió forintért Zalában? Kiderítettük az igazságot
Egymillió forintért manapság nehéz megbízható használt autót vásárolni. Viszont vannak olyan vásárlók, akik maximum ennyit szeretnének költeni. Megnéztük, milyen használt autót lehet egymillió forintért vásárolni. Ebben segítségünkre volt több zalai, használt autó értékesítéssel foglalkozó cég.
Autót egymillió forintért? Zakó Péter elárulja a titkot
Fotó: Szakony Attila
Az egymillió forintos vételár nem elképzelhetetlen, hiszen a hasznaltauto.hu portál gyorskereső motorja szerint jelenleg az országban kicsivel több mint 10 ezer ilyen személygépkocsit lehet találni. Ha Zala vármegyére szűkítjük a keresést, akkor 308 darab ilyen kocsit mutat a rendszer.
Egymillió forint: nem mindenki foglalkozik ezzel a kategóriával
Az autók többségét magánszemélyek szeretnék eladni, így amikor megkerestünk több zalai, használt autók értékesítésével foglalkozó vállalkozást, nem szerettek volna nyilatkozni. Mindegyikük azzal hárította el a kérdést, hogy nem tartozik a profiljukba, néhányan azt mondták: inkább az 5 millió forint és a feletti autók eladását részesítik előnyben.
Olykor lehet találni
Viszont a nagykanizsai Istiván Autó Kft. másképp gondolkozik, az autókínálatukban mindig van olyan személygépkocsi, ami egymillió forintba, vagy néhány százezer forinttal többe kerül. Használt autó értékesítéssel foglalkozik a cégnél 12 éve Zakó Péter, így van rálátása arra, hogy milyen autót lehet vásárolni egymillió forintért.
Oda kell figyelni a részletekre
– Manapság az egymillió forintos autók 20 évesek, vagy annál idősebbek – mondta. – Nagyon kevés korrekt állapotú maradt fenn, ennyi idős autóknál már megjelenik a rozsda és komoly műszaki hibák jelentkezhetnek. Aki mégis ebben a kategóriában vásárolna autót, minél egyszerűbb technológiát válasszon, egyszerű felszereltséggel. Mert a bonyolultabb extrák jelentős része 20 éves korra már tönkremehet, s ezek javíttatása sok pénzbe kerül. Arra is fel kell készülni, hogy ebbe az árkategóriába tartozó autó már 250-400 ezer (!) kilométert futott.
Milyen autó a legjobb választás?
- szívóbenzines
- egyszerű konstrukció
- népszerű márka, amiből sok fut az utakon
- könnyebb alkatrészt találni, akár bontottat
- Magyarországon üzembe helyezett
- lekövethető előélet
- kerülendő az osztrák és német importból származó autó
Kereslet lenne az egymilliós autókra, de...
Zakó Péter hozzátette: ha a kereskedésükben van egy korrekt műszaki állapotban lévő egymillió forintos autójuk, azt órák, illetve néhány nap alatt értékesítik. Úgy látják, igény lenne rá, de a kínálat nagyon gyenge.
– A kereskedésünkben található Volkswagen Bora típusú autó 2002-es, vagyis 23 éves járgány, közel 270 ezer kilométerrel kerül egymillió forintba – folytatta az értékesítő. – Ez egy magyarországi, biztos eredetű, végig előírás szerint karbantartott, abszolút rendben lévő autó.
Jaj, ne! Vagy mégis?
Hasonlóan gondolkozott portálunk állandó szakértője, Moór Attila, a nagykanizsai Moór Autó egyik tulajdonosa és szervizvezetője is.
– Egymillió forintos autó? Erre e kérdésre azonnal beugrik a válasz, hogy jaj, ne!! – viccelődött Moór Attila. – Ennyire persze nem egyszerű, de van érthető alapja, ha felelősen szeretnénk javaslatot tenni, amikor ügyfeleink az autóvásárlás témában tanácsunkat kérik. Jellemzően a kisautók között találhatunk megfelelőt, hiszen az újkori áruk ezeknek a legalacsonyabb. Ha elegendő akár a 3 ajtós kialakítás, nagyobb az esély jó állapotú példányt találni. Javítja az esélyünket a jó műszaki állapotú egyed megtalálásában, ha esetleg kompromisszumot kötünk, és a kevésbé „menő” márkák között keresünk. Például: a dél-koreai márkák, Chevy, vagy éppen a francia gyártmányok. Fontos az állapotfelmérés, ne sajnáljuk erre a pénzt!
Luxusautók a garázsban: hol vásárolják a Ferrarit, Maseratit a zalaiak? (galériával)
Büdös szag, gyenge hűtés? A szakértő elmondja, mennyit kell költened az autóklímára
Használt autó: a gazdaságos üzemeltetés a lényeg
Skoda Octavia a használt autók csúcstartója (galéria)