Megbízható autó egymillió forintért Zalában? Kiderítettük az igazságot

Az egymillió forintos vételár nem elképzelhetetlen, hiszen a hasznaltauto.hu portál gyorskereső motorja szerint jelenleg az országban kicsivel több mint 10 ezer ilyen személygépkocsit lehet találni. Ha Zala vármegyére szűkítjük a keresést, akkor 308 darab ilyen kocsit mutat a rendszer.

A képen látható Volkswagen Bora egymillió forintba kerül. 23 éves, de jó "bőrben" van Zakó Péter szerint

Fotó: Szakony Attila

Egymillió forint: nem mindenki foglalkozik ezzel a kategóriával

Az autók többségét magánszemélyek szeretnék eladni, így amikor megkerestünk több zalai, használt autók értékesítésével foglalkozó vállalkozást, nem szerettek volna nyilatkozni. Mindegyikük azzal hárította el a kérdést, hogy nem tartozik a profiljukba, néhányan azt mondták: inkább az 5 millió forint és a feletti autók eladását részesítik előnyben.

A beltér is korrekt, de érdemes elmerülni a részletekben

Fotó: Szakony Attila

Olykor lehet találni

Viszont a nagykanizsai Istiván Autó Kft. másképp gondolkozik, az autókínálatukban mindig van olyan személygépkocsi, ami egymillió forintba, vagy néhány százezer forinttal többe kerül. Használt autó értékesítéssel foglalkozik a cégnél 12 éve Zakó Péter, így van rálátása arra, hogy milyen autót lehet vásárolni egymillió forintért.

Az elnyűhetetlen plüss ülések kárpitja még ép, bár kicsit megfakult

Fotó: Szakony Attila

Oda kell figyelni a részletekre

– Manapság az egymillió forintos autók 20 évesek, vagy annál idősebbek – mondta. – Nagyon kevés korrekt állapotú maradt fenn, ennyi idős autóknál már megjelenik a rozsda és komoly műszaki hibák jelentkezhetnek. Aki mégis ebben a kategóriában vásárolna autót, minél egyszerűbb technológiát válasszon, egyszerű felszereltséggel. Mert a bonyolultabb extrák jelentős része 20 éves korra már tönkremehet, s ezek javíttatása sok pénzbe kerül. Arra is fel kell készülni, hogy ebbe az árkategóriába tartozó autó már 250-400 ezer (!) kilométert futott.

A Volkswagen Bora kezelőszervei patika állapotban vannak

Fotó: Szakony Attila

Milyen autó a legjobb választás?

szívóbenzines

egyszerű konstrukció

népszerű márka, amiből sok fut az utakon

könnyebb alkatrészt találni, akár bontottat

Magyarországon üzembe helyezett

lekövethető előélet

kerülendő az osztrák és német importból származó autó

Kereslet lenne az egymilliós autókra, de...

Zakó Péter hozzátette: ha a kereskedésükben van egy korrekt műszaki állapotban lévő egymillió forintos autójuk, azt órák, illetve néhány nap alatt értékesítik. Úgy látják, igény lenne rá, de a kínálat nagyon gyenge.