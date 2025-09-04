szeptember 4., csütörtök

Iskolatáskával a jövőbe

1 órája

Egy táska esély – összefogás a gyermekvédelemben élő diákokért (galéria)

Iskolatáskával a jövőbe: így lehetne röviden összefoglalni a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Női Vezetői Liga közös jótékonysági kezdeményezésének lényegét. Az „Egy táska esély” akció célja, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban élő, pályaválasztás előtt álló 6–8. osztályos tanulók ne csupán tanszereket kapjanak, hanem iránymutatást is a jövőhöz.

Jóna István
Egy táska esély – összefogás a gyermekvédelemben élő diákokért (galéria)

Az Egy táska esély akció lelkes szervezői, közreműködői

Fotó: Jóna István

Az Egy táska esély felhívására húsz felajánlótól összesen 51 iskolatáska érkezett, amelyeket szerdán ünnepélyes keretek között adtak át a Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye képviselőinek a kamara Széchenyi termében. A táskák nemcsak füzeteket és írószereket rejtenek, hanem egy pályaorientációs kiadványt is, amely játékosan segít eligazodni a szakmák világában.

egy táska esély
Egy táska esély: az összegyűjtött adományok Fotó: Jóna István

Egy táska esély

– A Liga megalakulásakor célként fogalmaztuk meg, hogy a jövő generációját támogassuk – hangsúlyozta Gyutai-Szalay Nikoletta, a Női Vezetői Liga tagja, a hévízi Hotel Európa Fit vezérigazgatója. – Háromgyermekes édesanyaként pontosan tudom, mekkora terhet jelenthet a családoknak az iskolakezdés. Ezért is tartom különösen fontosnak, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok is eséllyel indulhassanak.

A kezdeményezés túlmutat egy egyszeri adományozáson, hangsúlyozta Kovács Dezső, a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Mint mondta, a kamara nemcsak a gazdasági élet motorja, hanem a közösség formálója is. 

A nők másként közelítenek 

– A hölgyek, a női vállalkozók és vezetők más szemszögből közelítenek, olyan területekre is ráirányítják a figyelmet, amelyeket mi férfiak sokszor kevésbé látunk meg. Ez az akció nemcsak az iskolakezdést könnyíti meg, hanem hosszabb távon is támaszt ad a fiataloknak, hiszen a pályaorientáció a jövőjük kulcsa lehet – emelte ki. 

A felajánlók között nemcsak vállalkozások, hanem közintézmények, munkavállalói közösségek is megjelentek – így a NAV Zala Vármegyei Igazgatósága, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara, a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék és maga a kamarai munkaszervezet is hozzájárult a gyűjtés sikeréhez.

Nem csak az ünnepek idején

Zimborás Béla, a Szociális- és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Vármegyei Kirendeltségének vezetője arról beszélt, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedők nem pusztán segítségre szoruló gyerekek, hanem olyan erőforrások, akik a megfelelő támogatással a társadalom aktív tagjaivá válhatnak.

Horváth Gyöngyi, a Gyermekvédelmi Központ intézményvezetője kiemelte: nagy öröm számukra, hogy nemcsak az ünnepek idején gondolnak a gyerekekre, hanem az iskolakezdéskor is segítik őket. Mint elmondta, jelenleg 234 férőhelyen biztosítanak ellátást, és a mostani akció kifejezetten a pályaválasztás előtt álló 39 diáknak nyújt támogatást.

Az esemény végén a Gyermekvédelmi Központ és a kamara hivatalosan is megállapodást kötött, amelynek révén az adományok a fiatalokhoz kerülhetnek.

Üzenet

Az Egy táska esély program üzenete egyértelmű: a vállalkozói összefogás nemcsak tanszereket, hanem jövőképet is adhat a gyermekvédelemben élő fiataloknak.

Egy táska esély akció

Fotók: Jóna István

 

 

