Ide el kell menni már most is, hát még jövőre! 120 milliós beruházás indul a fürdővárosban, az Árpád-kori templomnál

Naszádos Péter polgármester elmondta: az Árpád-kori templom melletti területet teraszosan alakítják ki padokkal, pihenőkkel, kertekkel, s ez az út vezet majd a kálváriától a felső útig. Az egregyi beruházás új lendületet hozhat a városrész életében.

Az egregyi beruházás látványterve. A beruházás várhatóan 2026 végére készül el

Egregyi beruházás: irány a szőlőhegy!

– Ez azt jelenti, hogy körbesétálható lesz az egregyi szőlőhegy. Emellett kialakítunk egy bemutató pincét is – részletezte a város első embere. – A projekt másik részeként az Árpád-kori templom fölött parkolókat alakítunk ki, s építünk egy közösségi mosdót is.

Az Európa-hírű templom éjjeli kivilágításban. Ilyen lesz…

Panorámaterasz, backstage, színpad

E beruházás célja, hogy a helyiek számára találkozó- és pihenőhelyet alakítsanak ki. Az egregyi fejlesztés harmadik projektje pedig kizárólag önkormányzati forrásból valósul meg. A parkoló felett panorámaterasz, backstage és színpad épül, ahol például rooftop partikat, mini színpadi előadásokat és dzsesszkoncerteket lehet tartani.

A parkoló felett panorámaterasz, backstage és színpad épül

Mesevilág épül

– Mesevilágot szeretnénk kialakítani, ahol összejöhetnek és közösséget építhetnek a fiatalok, másrészt olyan előadásokat tervezünk ide, amelyek illenek ebbe a gyönyörű környezetbe. Tervezünk például egregyi jazz fesztivált, amelybe bevonjuk majd a helyi vendéglátó egységeket is. Velük közösen szeretnénk programokat kialakítani, hogy új életet leheljünk Egregybe.

A tervek szerint még idén kiírják a közbeszerzést, amely magába foglalja a Széchenyi utcai, mocsárciprus fasor melletti szakasz felújítását is.

